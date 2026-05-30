◇サッカー日本代表壮行試合 日本―アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で両チームの前日会見が行われた。日本代表の森保一監督（57）はゲーム主将をMF遠藤航（33＝リバプール）に託す考えを明かした。

森保監督はアイスランド戦までの期間限定で“先代主将”のDF吉田麻也（37＝LAギャラクシー）も招集。遠藤、吉田の両者を先発で起用することも明言した。報道陣から主将マークについて問われると「航がキャプテンかなと思っています」と明かした。

続けて「麻也にキャプテンマークを巻いてもらうことも考えましたけど、まずはW杯への準備だと思いますし、麻也は引退するとは一言も言っていないので、まだ渡すということはしなくていいのかなと思います。変わってたら申し訳ないです」と白い歯をのぞかせた。

チームは6月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイに入り、同8日にベースキャンプ地テネシー州ナッシュビルに移動。同14日の1次リーグ初戦オランダ戦（ダラス）に備える。