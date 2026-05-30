兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、公開手配中の男が最後に確認された橋の周辺を、数日間にわたりうろついていた可能性があることがわかりました。

【写真を見る】【たつの市母娘殺害】公開手配中の大山容疑者「橋の周辺」を数日間うろついていたか…現場近辺に潜んでいる可能性

緑っぽいシャツに黒地に白いラインの入ったズボン姿で歩く人物。殺人の疑いで公開手配中の住所・職業不詳の大山賢二容疑者（４２）とみられます。

大山容疑者は今月１３日ごろ、たつの市の住宅で田中千尋さん（５２）を殺害した疑いがもたれていて、母の澄恵さん（７４）の死亡にも関与しているとみられています。

映像は５月２０日午前、たつの市の揖保川にある橋の近くで撮影されたもので、警察は同じ日の夕方に特徴の似た服装で橋の下に座る大山容疑者の画像を公開しています。

捜査関係者によりますと、大山容疑者はこの橋付近を数日間にわたってうろついていた可能性があり、警察は現場近辺に潜んでいる可能性もあるとみて捜索しています。

警察によりますと３０日朝までに３２０件の情報提供があったということです。