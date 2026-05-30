◇女子ゴルフツアー リゾートトラスト・レディース第3日（2026年5月30日 福島県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、15位から出た神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が7バーディー、ボギーなしで大会コースレコードに並ぶ65で回り、通算8アンダーで単独首位に浮上した。

今季最少スコアをマークした神谷は「（65は）いつぶりだろう。自分のやることに必死すぎて、終わってみたら65って感じ。ノーボギーもさっき気づいた」と無邪気に笑った。

「つける場所によっては3パットも普通にありうるグリーンなので、狙い撃ちしないといけない」。アジュレーションのきつい難関グリーンをどう攻めるか。頭脳と技術をフル稼働した。

1番で3メートルのチャンスを決めてバーディー発進。「そこが入っての今日の流れ」とリズムをつかんだ。3番では1メートルにつけて、パー5の7番は3打目を30センチへ。最終18番でも1メートルにつけて7個目のバーディーで締めくくった。

「いつも海外の前に調子を落としがちだったので、流れを良くしていきたいというのはある。イメージ通りのショットが打てる回数は明らかに増えていると思う」

来週の海外メジャー全米女子オープン（6月4日開幕、カリフォルニア州）を見据えながらの戦いでもある。フェアウエーキープ率92・86％、パーオン率83・33％を記録した第3ラウンドは確かな手応えを残したはずだ。

「自分のやっていることに必死なので、もうちょっと余裕ができたら考えたい」と勝負そのものを強くは意識はしていないが、今季初勝利、ツアー通算5勝目に王手を掛けた。