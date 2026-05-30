◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―阪神（３０日・ZOZOマリン）

阪神・岩崎優投手が勝負どころで最高の仕事を見せた。

１点差に迫られた８回に、なおも１死一、二塁からマウンドへ。ポランコ、安田を連続三振に抑えて、雄たけびを上げた。白熱の投球を見せた左腕だが、ヒーローインタビューでは得意？の“塩対応”を連発。場内を爆笑の渦に包み込んだ。以下は一問一答。

ーナイスピッチング

「ありがとうございます」

ー８回１死一、二塁で抑えた

「良かったです」

ー２者続けて

「抑えれたらいいなと思っていました」

−２人目の安田選手を抑えた後にほえた

「えっと、ありがとうございます。えっと、気持ちは入ります。もちろん」

ーどんな気持ち

「村上の勝ちを守れた。とりあえずその場ではそれがうれしかったです」

ー村上とも話を

「話してました？ いやあの覚えてないな。けど、しゃべっていたならおめでとうとか言ったんですかね」

ー３本のアーチは

「明日また期待したいなと思います」

ーZOZOマリンにタイガースファンが

「いつもありがとうございます」

ー３連勝に向けて

「また明日勝てるように頑張りますんで、応援よろしくお願いします」