【阪神】岩崎優が独特の塩インタで場内爆笑「良かったです」「えっと、ありがとうございます」「覚えてないです」一問一答
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―阪神（３０日・ZOZOマリン）
阪神・岩崎優投手が勝負どころで最高の仕事を見せた。
１点差に迫られた８回に、なおも１死一、二塁からマウンドへ。ポランコ、安田を連続三振に抑えて、雄たけびを上げた。白熱の投球を見せた左腕だが、ヒーローインタビューでは得意？の“塩対応”を連発。場内を爆笑の渦に包み込んだ。以下は一問一答。
ーナイスピッチング
「ありがとうございます」
ー８回１死一、二塁で抑えた
「良かったです」
ー２者続けて
「抑えれたらいいなと思っていました」
−２人目の安田選手を抑えた後にほえた
「えっと、ありがとうございます。えっと、気持ちは入ります。もちろん」
ーどんな気持ち
「村上の勝ちを守れた。とりあえずその場ではそれがうれしかったです」
ー村上とも話を
「話してました？ いやあの覚えてないな。けど、しゃべっていたならおめでとうとか言ったんですかね」
ー３本のアーチは
「明日また期待したいなと思います」
ーZOZOマリンにタイガースファンが
「いつもありがとうございます」
ー３連勝に向けて
「また明日勝てるように頑張りますんで、応援よろしくお願いします」