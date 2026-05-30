休日に彼女持ちの店長とバイト仲間の“デート現場”を目撃。主人公が見てしまった【信じられない光景】とは...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！仲のいいバイト仲間と、彼女がいるはずの店長。穏やかな職場のはずでしたが、休日の街で偶然、その2人が一緒にいるところを目撃してしまいます。しかも、ただの知りあいとは思えないほど親密な様子でした。小さな違和感はやがて確信へと変わり、信じていた関係の裏側が明らかになっていきます――

私にはカフェでアルバイトをしていて、同年代のとても仲のいい友人がいました。仕事終わりにご飯に行ったり、休日に遊んだりする大切な存在です。

店長も優しく頼れる人で、長く付きあっている彼女がいることはスタッフ全員が知っていました。職場はいつも和やかで、トラブルとは無縁――そう思っていました。

そんなある日、休日にひとりで買い物に出かけた帰り道。人混みのなかで見覚えのある後ろ姿が。

それは、仲のいい友人と店長でした。最初は偶然会っただけだと思いましたが、様子が明らかに違います。2人は自然に距離を縮め、友人が店長の腕に抱きついたのです。

店長も嫌がる様子はなく、楽しそうに笑っていました。その雰囲気は、さながら恋人同士のようで……

あまりの出来事に、私は声も出ず、その場に立ち尽くすことしかできませんでした。