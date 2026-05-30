【漢字クイズ】「近牛」はなんて読む？わからなかったら答えをチェック！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「近牛」はなんて読む？
「近牛」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、北海道の地名で、ひらがな4文字です。
いったい、「近牛」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ちかうし」でした。
近牛は、北海道中川郡池田町に位置しています。
そんな近牛のある北海道中川郡池田町は、「Ikeda Wine Castle」と呼ばれる十勝ワインの製造・熟成を見学できる観光スポットが有名。
ヨーロッパの古城のような外観が特徴で、館内ではワインの試飲や十勝の特産品も楽しめるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『いけだワイン城公式サイト』
ライター Ray WEB編集部