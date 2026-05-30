【漢字クイズ】「近牛」はなんて読む？わからなかったら答えをチェック！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「近牛」はなんて読む？

「近牛」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、北海道の地名で、ひらがな4文字です。 いったい、「近牛」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ちかうし」でした。 近牛は、北海道中川郡池田町に位置しています。 そんな近牛のある北海道中川郡池田町は、「Ikeda Wine Castle」と呼ばれる十勝ワインの製造・熟成を見学できる観光スポットが有名。 ヨーロッパの古城のような外観が特徴で、館内ではワインの試飲や十勝の特産品も楽しめるそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『いけだワイン城公式サイト』

ライター Ray WEB編集部