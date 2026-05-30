お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。80年代にTBS系で放送され、一世を風びした大ヒット学園ドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルになった伏見工ラグビー部元監督の山口良治さんを追悼した。

伊達は「『スクール☆ウォーズ』、我々がラグビーをやるきっかけになりました、あのドラマね。『スクール☆ウォーズ』のモデルとなりました伏見工業ラグビー部の元監督、そして総監督でもありました山口良治さん。『泣き虫先生』でNHKでも特集されたりもしてましたけども。つい先日83歳でお亡くなりになられたということで」と訃報を伝えた。

続けて「（スクール☆ウォーズ主演の）山下真司さんのインタビュー見たばかりだったからすごくびっくりして。83歳ということで。まだお若いです。ラグビーを好きになるきっかけを与えてくださった方。ご冥福をお祈りいたします」と追悼していた。

84年に放送された「スクール☆ウォーズ 〜泣き虫先生の7年戦争〜」は、高校ラグビー界において全く無名の高校が、わずか7年間で全国優勝を成し遂げたシンデレラストーリー。曲がったことが大嫌いな熱血漢で、非常に涙もろい“泣き虫先生”滝沢賢治を山下真司が演じ、7年間の熱い戦いを描いた。

日本のラグビー人気に拍車を掛けた同作のモデルとなった山口さん。ラグビー日本代表フランカーとして活躍した後、指導者として当時無名だった伏見工業高校ラグビー部を全国有数の強豪校へと育て上げた。

75年の監督就任当時は、頂点を目指し意気込む山口さんに対して部員らは反発していたという。その後は努力を重ね、79年には全国ベスト8、80年には全国大会優勝と“常勝軍団”として生まれ変わり、“ミスター・ラグビー”元日本代表監督の平尾誠二氏、元日本代表の大八木淳史氏らを輩出した。