旅行ガイドブック『地球の歩き方』といえば、海外版のイメージが強いが、ここ数年は国内版を量産している。 2023年に『地球の歩き方 埼玉』が発売され、「地元愛がくすぐられた」と反響が大きかった一方で 「もっと深掘りしてほしい」という読者の声を受け範囲をぐっと絞って『さいたま市』の制作が決まったという。その背景には 今の出版界では珍しい「奇跡のV字回復」の物語があった。

【映像】『地球の歩き方』キャラクターコラボ

1979年創刊、160の国と地域を網羅する海外旅行ガイドの定番。スマホがなかった頃、この一冊を手に、世界を歩いた人は数えきれない。

しかし2020年、新型コロナの影響で『地球の歩き方』の売り上げは95%も減少し、経営危機に瀕した。追い詰められた編集部が出した、起死回生の一手。それが「国内版」だった。

狙いは、東京五輪。「全国から訪れる人に、東京を歩いてもらおう」。しかし、東京五輪はコロナで延期。それでも、出さないことには売り上げにはならない。

「情報は出した途端に古くなる。1年も寝かせられない。2020年9月に五輪はないけれども。こんな時にお出かけ本を出してひんしゅくを買うのではないかと思い、大して宣伝もせずにおずおずと出してみたらヒットした。私たち自身も本当に驚きの結果だった」（由良暁世編集長）

『地球の歩き方 東京』は初版2週間で完売。最終的には10万部超え。しかし、売れたその本に対して編集部に届いた意外な声があった。「東京版を読んだけど、なんで多摩をちゃんと取り上げてくれないんだ」。

国内版2冊目は『地球の歩き方 東京 多摩地域』。読者の声を信じた一手は再び当たった。ここから、編集部の快進撃が始まる。

『京都』『沖縄』『愛知』、広域版として『みちのく』『東京の島々』。さらにはもっと狭く『北九州市』『山口市』『調布市』など、地球の歩き方は日本の地図を塗りつぶしていった。

さらには47都道府県を１冊にまとめた『日本』も制作。1000ページ超、重さは1キロ以上。これも13万部のヒットとなった。

「これを持って実際旅しているとは思えないので。旅事典のような形で使ってくれているのかなと。『コロナが落ち着いたらどこに行こうかな』『昔ここに行ったね』とか、会話のきっかけを生む1冊でもあったのかなと」（由良編集長）

『ジョジョの奇妙な冒険』『宇宙兄弟』など他社キャラクターとのコラボも新たな話題作となりヒット。さらにカレー、トラベルポーチ、カプセルトイなど本を飛び越えグッズにまで、世界が広がっていった。

国内版シリーズの累計は128万部（2025年時点）。経営危機からの、奇跡のV字回復。なぜここまで、国内版に振り切れたのか。

「最初8割ぐらい地元で売れるが、だんだん（地元以外にも）バランスがならされていく。地元の書店さんが最初多く注文してくれるので。意外に知らないこと、歴史や文化など、地元の方が地元の魅力を再発見してもらうところを軸に、私たちもよりディープな情報を載せていこうと。（情報が多くて）何を削るかが一番大変になってきます」（由良編集長）

いま、さいたま市の「あるあるネタ」や「表紙案」がネットで公募されている。これも実は『地球の歩き方』の伝統だった。

「海外版で、昔は投稿用紙が付いていて、読者の皆様が手書きの投稿を郵送で送ってくれていた。今はそれがオンラインに変わり、旅をした皆さんの情報を載せている。本1冊で基本情報がわかるという意味では案外タイパがいいのではと」（由良編集長）

元『週刊SPA!』副編集長・田辺健二氏は「由緒ある『地球の歩き方』の手法でその地域を取材するとこんなガイド本ができる、というのは国内ガイド本の新潮流になりつつある。新たな地方創生ビジネスにも繋がる見事な出版戦略だと思います」と分析する。

1冊に平均1年から1年半をかけ、全国を塗りつぶし続ける『地球の歩き方』。1冊作り終えるたびに編集長の中で変わるものがあるという。

「どれも知らないことだらけで、『こんなに日本のことを自分は知らなかったんだな』って。すごく面白いですよね。『今度の土日に行ってみよう』みたいな。気軽な感じで行けるのも国内版のいいところだなと思います」（由良編集長）

今回取材をした田辺氏は「『地球の歩き方』はくまなく歩いて取材をしていて、地方ならアパートを借りることもあり、そうやって1年かけて作っている。相当な取材をしている」と裏話を明かした。

（『ABEMA的ニュースショー』より）