「YOUは何しに日本へ？」ゲストにSnow Man深澤辰哉が初登場！
テレ東にて毎週月曜夜6時25分より放送中の「YOUは何しに日本へ？」。6月1日（月）の放送回では、知る人ぞ知る世界的スター＆超絶ジェットコースターマニアに密着！そして、スタジオにはゲストとして、Snow Man深澤辰哉が初登場！特撮ヒーロー大好きYOUや、激辛料理に挑むYOUたちの姿に、どのような反応を見せるのか？スタジオでのトークもお楽しみに！
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放送対象外の地域にお住まいの方も、TVerの『リアルタイム配信』にて番組をお楽しみいただける他、放送終了後には『見逃し配信』もありますので、リアルタイムでの視聴が難しい方はぜひTVerをご活用ください！
≪放送内容≫
●特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった！？“特別なイベント”の裏側まで潜入成功
●超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスのジェットコースターが揃う遊園地「ナガシマスパーランド」へ！
●激辛大好き7人組が下北沢の名店で壮絶な辛さのカレーに挑む！
●子供の頃からの夢“大福”を食べたい！
●象にも伝わる！？奇跡を起こすミュージシャン
≪番組概要≫
【タイトル】 「YOUは何しに日本へ？」
【放送日時】 2026年6月1日（月）夜6時25分〜夜8時
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶テレ東HP(ネットもテレ東)
▶Lemino
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
【MC】 設楽統（バナナマン）
【ゲスト】 深澤辰哉（Snow Man）
【公式HP】
【公式X】 @you_nanishini
【コピーライト】 Ⓒテレビ東京
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≪放送内容≫
●特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった！？“特別なイベント”の裏側まで潜入成功
●超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスのジェットコースターが揃う遊園地「ナガシマスパーランド」へ！
●激辛大好き7人組が下北沢の名店で壮絶な辛さのカレーに挑む！
●子供の頃からの夢“大福”を食べたい！
●象にも伝わる！？奇跡を起こすミュージシャン
≪番組概要≫
【タイトル】 「YOUは何しに日本へ？」
【放送日時】 2026年6月1日（月）夜6時25分〜夜8時
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。
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