◇サッカー日本代表壮行試合 日本―アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で両チームの前日会見が行われた。日本代表の森保一監督（57）は負傷の影響でW杯本大会を選外となったMF南野拓実や三笘薫が主に務めていた左シャドーの位置にMF伊東純也を起用する意図を明かした。

日本代表の攻撃の鍵を握るポジションについて指揮官は「シンプルに、違う選手を使うと思います」と説明。「（中村）敬斗であったり他の選手もいますし、いろんなことを考えさせてもらっています」と前置きしながら「明日の試合については今日の練習で（伊東）純也をそのポジションで使いたいと思います」と明かした。

続けて「タケ（久保建英）も戻ってきてくれましたし、チーム全体のコンディションを上げることと、コンビネーションの確認というところでは、今は伊東純也を考えています。ただギリギリまで考えて決めるので、違っていたらその時はすみません」と話した。

チームは6月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイに入り、同8日にベースキャンプ地テネシー州ナッシュビルに移動。同14日の1次リーグ初戦オランダ戦（ダラス）に備える。