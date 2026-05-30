◇プロ野球交流戦 ヤクルト8-7楽天(30日、楽天モバイルパーク)

ヤクルトは5回に5安打を固め打ちし5点のビッグイニングを作ると、7回にはサンタナ選手の11号2ランなどで追加点をあげ逃げ切り8-7で楽天に勝利しました。これで今季交流戦で初めて勝ち越しを決めました。

打線は相手先発・早川隆久投手に対し4回まで苦戦。しかし5回にモンテル選手のタイムリーで先制すると、その後も2死2、3塁のチャンスで古賀優大選手、オスナ選手、塩見泰隆選手と3連続タイムリーでこの回一挙5点を奪います。

7回にはサンタナ選手の11号2ラン、8回にも打線がつながり追加点を挙げ合計8得点を奪います。

投げては先発・高梨裕稔投手が7回まで粘投。3本塁打で4失点しながらも7奪三振とゲームをつくり、後を受けたリリーフも8回を抑えます。9回はキハダ投手が3連打などでピンチを招き3失点しますがリードを守り切り、勝利を手にしました。

ヤクルトは楽天に連勝。今季、交流戦で初めてカード勝ち越しを決めました。