【ヤクルト】先発・高梨裕稔が7回4失点も5勝目 打線は5回に3連続タイムリーの猛攻など8得点 最後はヒヤヒヤ、2エラーなどで猛追されるも1点差逃げ切り今季交流戦、初の勝ち越し
◇プロ野球交流戦 ヤクルト8-7楽天(30日、楽天モバイルパーク)
ヤクルトは5回に5安打を固め打ちし5点のビッグイニングを作ると、7回にはサンタナ選手の11号2ランなどで追加点をあげ逃げ切り8-7で楽天に勝利しました。これで今季交流戦で初めて勝ち越しを決めました。
打線は相手先発・早川隆久投手に対し4回まで苦戦。しかし5回にモンテル選手のタイムリーで先制すると、その後も2死2、3塁のチャンスで古賀優大選手、オスナ選手、塩見泰隆選手と3連続タイムリーでこの回一挙5点を奪います。
7回にはサンタナ選手の11号2ラン、8回にも打線がつながり追加点を挙げ合計8得点を奪います。
投げては先発・高梨裕稔投手が7回まで粘投。3本塁打で4失点しながらも7奪三振とゲームをつくり、後を受けたリリーフも8回を抑えます。9回はキハダ投手が3連打などでピンチを招き3失点しますがリードを守り切り、勝利を手にしました。ヤクルトは楽天に連勝。今季、交流戦で初めてカード勝ち越しを決めました。