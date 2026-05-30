サッカー男子の国際親善試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）を前に、日本代表の森保一監督がＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）の先発起用を明言した。

６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に向けた貴重な実戦。３０日に会場で行われた前日会見では、期間限定で代表に招集された吉田について「麻也がチームに加わってくれて、チームにとってはプラスのことばかりだった。彼が来てくれたことで練習のクオリティーでも見せてくれているし、意欲という部分でもＷ杯に向けて、調整、コンディションを上げていく中で、ギラギラしたものを持ってきてくれて、いい緊張感を与えてくれた」と絶賛した。

またチームのメンバーと積極的にコミュニケーションを交わした点もメリットが大きかったという。「Ｗ杯の基準の心構え、経験値の浅い選手に関してはＷ杯が想像できるいい準備、プレーにつながる機会になったと思う」と明かした上で「明日はスタメンで考えている。前半の１０分くらいプレーをしてもらってから彼を送り出したい」と展望を口にした。

吉田は現時点で今後について明言していない。ただ「Ｗ杯に向けての勝つ可能性を１％でも上げるため。もう１つの理由として感謝がある。代表チームで日本のために戦ってくれた選手で、カタールＷ杯の時は東京五輪も含めて、一緒に強化してく中でさまざまな意見を交わし、選手たちをまとめてくれた。本当に監督としての感謝もある」としみじみ語った。