°æ¾å¾°Ìï¤Ëà¥Ð¥àá¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï¾¡¤ÁÌÜ¤Ê¤·¡ª ¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¡Ö¾¡ÉéÏÀ¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î¼¡Àï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¼Â¸½¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Áá¤ÎÅ¸³«¤ò¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Î¼¡Àï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£³ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼à¥Ð¥àá¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï·×²è¤¬Éâ¾å¡£¹ñÆâ³°¤ÇÂÔË¾ÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦µ×ÊÝÈ»»á¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Öµ×ÊÝÈ»¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Àß·×¿Þ¡×¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ð¥àÁª¼ê¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡£ÀµÄ¾¡¢²¿¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°æ¾åÁª¼ê¤Ë¤ÏÁ´Éô¾å²ó¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥à¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç£²³¬µé¾å¤²¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤¬¡Ê¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ë¡Ë£²³¬µé¾å¤²¤¿¡£¡ØÆ±¤¸¤ä¤ó¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°æ¾åÁª¼ê¤¬£²³¬µé¾å¤²¤¿»þ¤ÎÁê¼ê¤Ï°æ¾åÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤³¤³¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤¬Ã¸¡¹¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ê¥Ð¥à¤Ï¡Ë²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡¢°æ¾åÁª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤Áª¼ê¡×¤È¼ÂÎÏº¹¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê¥Ð¥à¤¬¡Ë¥Ó¥Ó¥Ã¤ÆÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤³¤½³Ê¹¥¤Î¤¨¤¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æþ¤ê¤¤ì¤Æ¤âº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Æþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¸¥ã¥Ö¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â±¦¡¢º¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤â²¿¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¡×¡Ö°ì½Ö¤ÎÆ°¤¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡Ê°æ¾å¤è¤ê¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¥Ð¥àÁª¼ê¤ÎÊý¤¬Â®¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢È¿±þ¤È¤«¤âÁ´Éô¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¾¡ÉéÏÀ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤°æ¾åÁª¼ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Ð¥àÁª¼ê¤¬¼å¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èæ¤Ù¤ëÁê¼ê¤¬º£²ó¤Ï°¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÍ¤Ï¡Ê£Ë£Ï¤Ç¡ËÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆñ¤·¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£