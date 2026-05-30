◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武６―０ＤｅＮＡ（３０日・ベルーナドーム）

パ・リーグ首位・西武は投打ががっちりかみ合い、交流戦開幕から負けなしの４連勝。０・５ゲーム差で追っていた首位・中日が敗れたため、交流戦でも首位に浮上した。先発・隅田知一郎投手が８安打無失点で４勝目。自身４年連続となる完封勝利を挙げた。

初回から毎回走者は出すも、得点は許さず。５回に初めて３者凡退とすると、６回も走者を出しながらも無失点で切り抜けた。

７回は守備から途中出場の先頭・京田に右前安打を打たれると、続く石上を一ゴロとして１死一塁となってから、ソフトバンクからトレード移籍の井上を遊飛、昨オフに西武からＦＡ移籍した桑原の人的補償として移籍した旧友・古市をカウント１―２と追い込み最後は空振り三振に斬った。

打線は初回１死一、二塁でタイラー・ネビン内野手が左前適時打を放ち先制。２回は相手失策や四球で２死満塁として、桑原が押し出し四球を選び追加点を奪った。

３回は１死一塁から渡部が中堅手の頭上を越える適時二塁打、４回には１死満塁から長谷川が右前適時打を放ち、この回までに５点を奪った。

６回には２死二塁でドラ１・小島が右翼線を破る適時二塁打を放った。