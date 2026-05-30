浜田雅功×ハマ・オカモト“親子初共演”舞台裏公開…休養明け初リハも 『ごぶごぶフェス2025』密着SP放送
ダウンタウン・浜田雅功がヘッドライナーを務める音楽イベント「ごぶごぶフェスティバル2025」の舞台裏に迫る特番『完全密着！！ごぶごぶフェス2025舞台裏SP』が、5月31日（深1：00）からBSよしもとで放送される。
【写真】『ごぶごぶフェス2025舞台裏SP』完全密着
2024年に初開催され、H Jungle with tの29年ぶりライブ出演などで大きな話題を集めた「ごぶごぶフェス」。2度目となる今回は、浜田とOKAMOTO'Sのハマ・オカモトによる親子共演が最大の見どころとなる。
番組では、休養明けとなった浜田の初リハーサルから完全密着。バンドメンバーと音を重ねる中、ハマは浜田に「めちゃくちゃ気持ちよく歌うんだね」と声をかける場面も。さらに、あるツッコミを受けた浜田が「やりにくいわ〜」とこぼすなど、親子ならではの掛け合いも映し出される。
フェスで披露される楽曲『春はまだか』は奥田民生がプロデュースし、ハマがベースを担当。演奏後に心境を問われた浜田の反応や、真剣さと笑いが入り混じるリハーサルの模様も見どころとなる。
本番ステージの様子も放送される。インタビューでは、ハマが出演理由や奥田、バンドメンバーへの思いを語るほか、歌手・浜田雅功の魅力について「歌声が変わらないですよね」「CDと違うところで伸ばすとか、そういうのはやらない。歌をきちんと歌える人」と評価。「知らない一面があると思っていたけど、あまりにもなくてショック」とユーモアを交えながら語る。
ステージでは、浜田とハマが「物理的に皆さんに見られるのは今日が初めて」と話しながら並び立ち、『春はまだか』を演奏＆熱唱。会場を大いに盛り上げた。
さらに、木村カエラ、スキマスイッチ、JO1、GENERATIONS、湘南乃風、DA PUMP、TRF、T.M.Revolutionら豪華出演者とのコラボや舞台裏も公開。JO1からの誕生日プレゼントや、浜田の無茶ぶりに応じるT.M.Revolutionとのやり取りなども収められる。
番組ラストでは、湘南乃風と制作したフェステーマソング『人生爆笑』のスペシャルステージを放送。レコーディング風景とともに、その全貌が明かされる。
また、同日午後6時からは『浜田雅功完全密着〜ごぶごぶフェス2024 ビハインド・ザ・ストーリー〜』の再放送も決定。フェス誕生の舞台裏や独占インタビューなど、貴重映像が届けられる。
【写真】『ごぶごぶフェス2025舞台裏SP』完全密着
2024年に初開催され、H Jungle with tの29年ぶりライブ出演などで大きな話題を集めた「ごぶごぶフェス」。2度目となる今回は、浜田とOKAMOTO'Sのハマ・オカモトによる親子共演が最大の見どころとなる。
フェスで披露される楽曲『春はまだか』は奥田民生がプロデュースし、ハマがベースを担当。演奏後に心境を問われた浜田の反応や、真剣さと笑いが入り混じるリハーサルの模様も見どころとなる。
本番ステージの様子も放送される。インタビューでは、ハマが出演理由や奥田、バンドメンバーへの思いを語るほか、歌手・浜田雅功の魅力について「歌声が変わらないですよね」「CDと違うところで伸ばすとか、そういうのはやらない。歌をきちんと歌える人」と評価。「知らない一面があると思っていたけど、あまりにもなくてショック」とユーモアを交えながら語る。
ステージでは、浜田とハマが「物理的に皆さんに見られるのは今日が初めて」と話しながら並び立ち、『春はまだか』を演奏＆熱唱。会場を大いに盛り上げた。
さらに、木村カエラ、スキマスイッチ、JO1、GENERATIONS、湘南乃風、DA PUMP、TRF、T.M.Revolutionら豪華出演者とのコラボや舞台裏も公開。JO1からの誕生日プレゼントや、浜田の無茶ぶりに応じるT.M.Revolutionとのやり取りなども収められる。
番組ラストでは、湘南乃風と制作したフェステーマソング『人生爆笑』のスペシャルステージを放送。レコーディング風景とともに、その全貌が明かされる。
また、同日午後6時からは『浜田雅功完全密着〜ごぶごぶフェス2024 ビハインド・ザ・ストーリー〜』の再放送も決定。フェス誕生の舞台裏や独占インタビューなど、貴重映像が届けられる。