歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自身の体重について明かす場面があった。

リスナーからの「今週の月曜日、体重計に乗ったら、2キロ減っていました。嬉しくて、何回も体重計に乗り直しました。でも、昨日、しっかりと戻っていました」というメッセージが紹介されると、和田は「私なんか如実に夜中食べているので。“何でパン2個で1キロやねん”と思う時あります」と苦笑。「私ね、人生でこの1週間というか、今が一番太ってるんです」と告白。「だから、入るズボンがほとんどなかったり、結構大変です」と明かした。

「どっかでズルいんですよ。なんかの拍子食べられなかったりすると私も2キロぐらい減るんです。“やった！”と思って。“じゃあ今日の夜も食べないようにしよう”と思ったら、昨日またパン食べてしまったんです、深夜。そしたら500グラムだけ減りましたけど、昨日はね」とボヤいた。

「ダイエット、やせたいと思いながら洋服もないと思ってんのに、“もうええわ、他に楽しみないから”。食べられへんようになったらおしまい」と和田。「目が悪いとかさ、耳がちょっと聞こえづらいとか、あと歯の治療をしていて。インプラントをずっと右側をやっていたから、約3カ月やって、その時は左の歯でかんでたんだけど、片っぽでしかかんでなかったから、左が今度ちょっと具合が悪くなって。インプラントしてまた元をやるとなると4カ月待って、それで今仮歯なんです」と説明。

「それで左でかむようにしていると、今度、かみ合わせがやっぱり、自分の歯っていうのは歪みがあるんだって。上下でやるとき、ちょっとムギュっていう感じの。インプラントっていうのは瀬戸物だから。そこでまた下の歯茎がってもう嫌になっちゃうから、本当に食べられる時に食べとかんと。年取ってくるとどっか悪くなるからね。でも食べれるってことはいいことやから」と話した。

「私はダイエットされてる方と思って、いいアイデアあったら欲しいなと思って」と和田。「私、本当はもう入院したほうが早いかなと思って。病院ってよくできてるからね。それぐらいもう着るもんがないんです。去年着れてた夏服が全然着れない、去年。ジャケットの上のボタンが閉まらない。だからもうスタイリストさんが大変、今」と嘆いた。