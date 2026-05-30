プレミアムカルビで「初夏の半額祭」開催中！ SNSフォローで飲み放題や小学生コースが半額に《7月17日まで》

焼肉食べ放題「プレミアムカルビ」は、2026年5月26日から7月17日まで、公式SNSアカウントをフォローすると対象5品が半額になる「初夏の半額祭」を開催しています（中戸祭店・宇都宮駅東店・神戸西店を除く）。

焼肉食べ放題と飲み放題でパワーチャージ！

塊熟成肉や23種類以上のタレで味わえる焼肉食べ放題に加え、店内製菓専用厨房で毎日手作りする18種のジェラートやデザートビュッフェも人気の「プレミアムカルビ」。

5月26日から7月17日までの期間中、夏に嬉しい飲み放題や小学生コースが半額になるお得なキャンペーンを実施中です。

公式Instagramまたは公式TikTokをフォローし、会計時に人数分のフォロー画面を提示すれば利用OK。

フォロー1画面につき1人分、下記【1】〜【5】の中から1つ選んで利用できます。

・【1】ソフトドリンク飲み放題（528円→264円）

・【2】ALLドリンク飲み放題（1848円→924円）

・【3】プレミアムコース 小学生（2079円→1039円）

・【4】スペシャルコース 小学生（2629円→1314円）

・【5】平日限定ランチドリンクバー（385円→192円）

ドリンクバー未設置店舗は1杯半額となります。

【1】〜【4】はプレミアムコース・スペシャルコースを注文した人が対象、【5】は平日限定ランチメニューを注文した人が対象です。

また、「初夏の半額祭」の特典は、他の割引券・サービス券との併用はできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部