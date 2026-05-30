「スタメンで考えています」“吉田麻也の先発起用”を森保監督が宣言【日本代表／アイスランド戦】
2026年５月30日、日本代表の森保一監督がアイスランド戦の前日会見に出席。W杯前最後の国内戦に向け「勝って喜んでいただけるよう、最高の準備をして臨みたい」と話した指揮官は、チーム全体のコンディションを上げるのがこの試合のテーマのひとつともコメントした。
また森保監督は追加招集された吉田麻也の起用法を明かした。
「スタメンで考えています。前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」
吉田はこのアイスランド戦について「僕にとってはこの合宿がワールドカップみたいなもの。日曜日（アイスランド戦）が僕にとってのワールドカップなので」と代表合宿中に語っていた。吉田の先発出場はアイスランド戦のハイライトのひとつになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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また森保監督は追加招集された吉田麻也の起用法を明かした。
「スタメンで考えています。前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」
吉田はこのアイスランド戦について「僕にとってはこの合宿がワールドカップみたいなもの。日曜日（アイスランド戦）が僕にとってのワールドカップなので」と代表合宿中に語っていた。吉田の先発出場はアイスランド戦のハイライトのひとつになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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