『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』7月5日（日）より放送

イギリス発の人気児童小説をもとにしたミステリードラマ『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』が、NHK Eテレにて7月5日（日）放送スタート。

侍女が王宮に渦巻く陰謀からエリザベス1世を守る

原作はイギリスの児童小説「The Lady Grace Mysteries」。16世紀のイングランドを舞台に、エリザベス1世の侍女グレースが女王のスパイとなり、鋭い観察力と持ち前の行動力で王宮に渦巻く陰謀から女王を守るミステリードラマだ。

クリエイターは、少女と馬の絆を描いた『レイヴン 〜少女とポニーの物語〜』のアナ・マクリーリー。プロデューサーには、『ファインド・ミー 〜パリでタイムトラベル〜』のセシル・ローレンソンとデヴィッド・ミシェルも名を連ねる。

キャストは、主人公グレース役のイーヴィー・コールズを筆頭にフレッシュな若手が集結。エリー役のカリス・ジョン（『地球最後のバス』）、マスー役のラファエル・アレッサンドロ、サラ役のトゥインクル・ジャイスワル（『ロイヤルコーギー レックスの大冒険』）、ジェーン役のジョージア・ファロー、オズボーン卿役のフィンタン・バッカード、ラルフ役のベン・ゲッティンズ、そしてエリザベス女王役のレベッカ・スコット（『高慢と偏見とゾンビ』）が出演する。

『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』あらすじ

時は16世紀のイングランド。宮廷に仕える侍女のグレース・キャベンディッシュは、幼い頃に両親を亡くすが、エリザベス女王が後見人となっていた。ある日、厳重に保管されていた王冠が盗まれる事件が起きる。容疑者として疑われたのは、グレースの親友で宮廷芝居の役者マスーだった！ グレースは親友にかけられた疑いを晴らすため、さっそく調査を開始。すると意外な事実が分かり…。一連の行動を見ていたエリザベス女王は、グレースを自分専属のスパイに任命する。ありふれた毎日を送っていたグレースの生活は、ドキドキの冒険へと一変することに。鋭い観察力と持ち前の行動力で、グレースは王宮に渦巻く陰謀から女王を守り抜く！

『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』キャスト、声優

イーヴィー・コールズ（グレース役／声：田所あずさ）

カリス・ジョン（エリー役／声：夏目愛海）

ラファエル・アレッサンドロ（マスー役／声：田中啓太郎）

トゥインクル・ジャイスワル（サラ役／声：山下莉桜菜）

ジョージア・ファロー（ジェーン役／声：小桧山美樹）

フィンタン・バッカード（オズボーン卿役／声：原田晃生）

ベン・ゲッティンズ（ラルフ役／声：原田翔平）

レベッカ・スコット（エリザベス女王役／声：永宝千晶）

『レディー・グレース 女王陛下のスパイ』（全10話）放送情報

NHK Eテレにて7月5日（日）17：25より放送

毎週日曜日17：25〜

（※放送日時は変更になる場合があります）

［音声］ステレオ二ヵ国語放送（主音声：日本語吹替／副音声：英語）

※NHK ONEで同時・見逃し配信予定





（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.