2026年5月25日、中国のSNS「小紅書（RED）」で、「日本で暮らしているうちに、いつの間にか身に付いてしまった習慣や行動は？」と問い掛ける投稿があり、中国のネットユーザーから多くの反応が集まっている。

特に多かったのは、「いつでもうなずく」「愛想笑いしながらうなずく」「家で電話してても表情作っちゃう」「電話中でもうなずいたりお辞儀したりする」「うなずくことと『空気読む文化』。この2つは本当に嫌い」といった日本特有の相手に配慮を示すコミュニケーションに関する習慣だった。

次に、「すぐ謝るようになった」「とにかく『ありがとうございます』『すみません』が口癖になった」「めちゃくちゃ礼儀正しくなる。すぐ『ありがとうございます』『お手数おかけします』って言うし、ずっとうなずいてる。 話し方まで柔らかくなって、母親に『そのうちなめられるよ』って言われた」など、礼儀や言葉遣いの変化についても多くの共感が集まった。

また、「タクシーでドアが自動で開くの待つし、すぐお辞儀する」「左側通行が染みついて、帰国後も気づいたら左側歩いてる」「道を譲ってくれた車にお辞儀するようになった…。止まって先に行かせてくれた時とか」など、交通マナーの違いを挙げるコメントも見られた。

さらに、「焼肉にはやっぱ白ご飯」「無糖のお茶を飲むようになったし、氷水も普通に飲む」「味の好みが薄味になった。今は油っこくなくて辛すぎないものばっか食べたい」「たばこへの耐性がめちゃくちゃ下がった。今は副流煙が本当に無理。階段で吸う人とか歩きたばこ、道端で痰（たん）吐くのとか耐えられない」など、食の好みや体が受け付けるものに関する変化も挙げられた。

対人関係の変化に関するコメントもあり、「行列で前の人との距離をかなり空けるようになった」「メッセージを返すのが苦手（笑）。毎日なんか全部吸い取られたみたいに疲れてて返信するのもしんどい。送られてきてもメール感覚で、暇な時に返すか、そもそも返したくない。好きな人からのメッセージでも同じ。会えばめちゃくちゃ話せるのに、オンラインだと全然話したくならない」などの声も。

このほか、「ヘアジェル」「前髪あるのが好きになった」「ノーメイクなら絶対マスク、髪洗ってなかったら絶対帽子」といった身だしなみに関する変化や、「ハンカチを持ち歩くようになった。帰国してからもずっと使ってる」「無意識にお辞儀してお礼言うようになったし、お風呂に浸かるのも好きになった」など衛生面での変化に関するコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）