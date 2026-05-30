森保監督が前日会見に出席

サッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップに向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦する。

試合前日の30日に国立競技場で前日会見が行われ、森保一監督が出席。アイスランド戦までの帯同となるDF吉田麻也（LAギャラクシー）のスタメン起用を明言した。

日本代表は31日にアイスランド代表との壮行試合を行い、6月2日に日本から事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイに移動し現地でトレーニングを行う。6月15日のオランダ戦に向けて準備を進めていく。

そのなかで、森保監督はアイスランド戦までの帯同となる吉田のスタメン起用を明言し、「前半の10分くらいかと思いますが」とプレー時間も明かした。今回、吉田を招集し、「監督として思った」起用の経緯について自ら語り始めた。

「現役引退を表明していない彼が、W杯に向けた大事な壮行試合の中で、セレモニーをやるということには賛否があると思いますが、W杯に向けて勝つ可能性を1%でも上げるためにきてもらっているのが第一で、もう一つの理由としては、感謝の思いがあります。これまでの代表チームで日本のために戦ってくれた選手で、第1期のカタールW杯では、東京五輪を含めて、たくさんのコミュニケーションをとってきて、チーム作りにおいて選手をまとめてくれて、1つの方向に導いてくれたことは、監督としての感謝があります。

サッカーに携わる者の1人として、選手としてだけではなく、今では選手会長もやったり、選手の立場から休むことなく、日本サッカー発展のために、色々な組織の方とやりとりをしながら、日本サッカーの環境を成長させていくところを見させてもらったので、こういう場があってもいいのかなと」

そして、「麻也のプレーが代表に心を寄せて頑張っていた選手たちにも届けばいいという気持ちで、明日の麻也のセレモニーを考えさせていただきました。彼を送り出したいなと思っています」と吉田への思いを話した。（FOOTBALL ZONE編集部）