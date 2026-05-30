猫の『おしり』に関連する危ない病気4選

1．肛門嚢炎（こうもんのうえん）

肛門嚢炎は、肛門の左右にある「肛門嚢」に分泌液がたまり、細菌感染によって炎症を起こす病気です。猫では比較的珍しいですが、発症すると強い不快感や痛みを伴います。

初期にはおしりをしきりになめる、床にこすりつける、不自然な座り方をするといった行動がみられ、進行すると肛門周囲が赤く腫れたり、悪臭や膿が出たりする場合もあります。

また痛みによって排便を嫌がり、便秘気味になるケースも少なくありません。

肛門嚢炎の原因は、分泌液の排出不良や肥満、下痢、加齢などです。

悪化すると「肛門嚢破裂」を引き起こすリスクがあるため、違和感を示す仕草が続く場合は、早めに動物病院を受診しましょう。

2．肛門嚢破裂

肛門嚢炎が進行し、内部にたまった膿や分泌物によって皮膚が破れてしまう状態を「肛門嚢破裂」といいます。

強い炎症と激しい痛みを伴うため、猫に大きな負担となる病気のひとつです。

肛門周囲の腫れや出血、膿の排出、悪臭などが主な症状で、患部を気にして過剰になめ続けたり、排便時に鳴いたりすることもあります。

見た目には、おしりの横に穴が開いたように見える場合もあるでしょう。

放置すると感染が周囲へ広がり治療が長引くことがあり、重症例では手術が必要になることもあります。突然おしりから血や膿が出た場合は、早急な受診が必要です。

3．脱肛

肛門の粘膜がおしりの外に飛び出してしまう状態を「脱肛」といいます。

激しい下痢や便秘、強いいきみが続くことで起こりやすく、おしりから赤い組織が突出して見えるのが分かりやすいサインです。

便秘のほか肛門の筋肉が弱る、寄生虫感染などさまざまな原因があげられ、若い猫からシニア猫まで、幅広い年齢で生じるリスクがあります。

とくに注意すべきは、脱肛によって飛び出した粘膜は乾燥や摩擦によって傷つき、放置して炎症や壊死につながること。

軽度であれば整復処置（手で戻す）で改善する場合もありますが、重度では手術が必要になる場合もあります。おしりから赤いものが出ている場合は、自己判断せずすぐに動物病院へ相談しましょう。

4．肛門周囲腫瘍

稀ですが、おしり周辺にできる腫瘍にも注意が必要です。実は肛門周囲にはさまざまな組織が存在しており、悪性腫瘍が発生することがあります。

そのひとつが「肛門嚢アポクリン腺癌」で、進行すると周囲組織への浸潤や転移を起こす可能性がある病気です。

初期には小さなしこり程度で気づきにくいこともありますが、進行すると排便しづらそうにする、便が細くなる、おしりを痛がるなどの症状がみられます。

また、腫瘍から出血や分泌物がみられる場合もあります。

悪性の場合リンパ節や肺などへ転移することもあり、早期発見がきわめて重要です。

おしり周辺にしこりや腫れを見つけた際は、「様子見」で済ませず、必ず獣医師の診察を受けましょう。

猫のおしりの病気を放置してはいけない理由は？

おしりの病気を放置してはいけない最大の理由は、「強い痛み」と「悪化のリスク」にあります。

おしり周辺には神経が多く集まっているため、炎症や破裂が起こると、猫は非常に強い苦痛を感じます。

人でも、指先を少し切っただけで強く痛むことがありますよね。これは神経が集中しているためで、猫のおしり周辺でも似たようなことが起きるのです。

そして猫の場合は、強い痛みやストレスによって食欲不振や衰弱を招いて免疫力が低下し、さらに症状が悪化する悪循環に陥りやすくなります。

そのうえ細菌感染が広がると全身症状につながり、治療が難しくなるケースもあるのです。

おしりのトラブルは自然に治ることがほとんどありません。

放置するほど治療の難易度や治療費も高くなるため、早めに動物病院を受診することが、猫にとっても飼い主にとっても最善の選択といえるでしょう。

猫のおしりの病気の「早期発見」ポイントは？

早期発見のためには、日頃から排便の様子やおしり周辺の状態を観察することが重要です。

たとえば、「おしりを床にこすりつける」「頻繁になめる」「排便時に鳴く」「トイレ時間が長い」といった変化はないか。

また、便に血が付着していないか、おしり周辺に赤み・腫れ・しこりがないかも確認しましょう。

長毛種では毛に隠れて異変が見えにくいため、毛をかきわけてチェックする習慣をつけられるといいですね。

さらに、普段からスキンシップを通じて体に触れておくと、小さな異変にも気づきやすくなります。少しでも「いつもと違う」と感じた場合は、早めの受診を心がけましょう。

まとめ

猫のおしりに関連する病気には、重症化して治療が難しくなったり、全身に悪影響を及ぼすものもあります。

とくに初期には「おしりを気にする」「排便しづらそう」といった小さな変化しかみられないことも多いため、日頃から様子を観察することが大切です。

愛猫が快適に過ごせるよう、今日からおしり周辺のチェックも健康管理のひとつとして取り入れてみてくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)