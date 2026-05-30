開店前200名行列、第6回コラボ開催！ ITAYA KOBO「うじもとマルシェ with はんなりマルシェ」

記事ポイント 京都・宇治の人気店が集結するマルシェイベント「うじもとマルシェ with はんなりマルシェ」が2026年6月7日(日)に開催されます宇治で話題のケーキ店「kibito」や焼きたてピザの「PIZZA AUTO FELICE」など、飲食・ハンドメイド・ワークショップ合わせて20店舗以上が出店しますママ作家中心のハンドメイドマルシェ「はんなりマルシェ」との第6回コラボ開催で、20th記念の蚤の市特別ブースも設置されます 京都・宇治の人気店が集結するマルシェイベント「うじもとマルシェ with はんなりマルシェ」が2026年6月7日(日)に開催されます宇治で話題のケーキ店「kibito」や焼きたてピザの「PIZZA AUTO FELICE」など、飲食・ハンドメイド・ワークショップ合わせて20店舗以上が出店しますママ作家中心のハンドメイドマルシェ「はんなりマルシェ」との第6回コラボ開催で、20th記念の蚤の市特別ブースも設置されます

京都・宇治の自然素材にこだわる工務店「ITAYA KOBO」が、地元の人気店が一堂に集うマルシェイベントを2026年6月7日(日)に開催します。

宇治を拠点に活動するハンドメイド作家マルシェ「はんなりマルシェ」とのコラボレーション企画として、飲食・クラフト・ワークショップが揃います。

過去の開催では開店前に約200名の行列ができるほどの盛況ぶりを誇り、今回が待望の第6回目となります。

ITAYA KOBO「うじもとマルシェ with はんなりマルシェ」





開催日：2026年6月7日(日) 11:00〜15:00会場：ITAYA KOBO SECONDBASE（京都府宇治市宇治善法81番地）主催：ITAYA KOBO（株式会社石巻工務店）入場：詳細は特設サイトに掲載されます

「うじもとマルシェ with はんなりマルシェ」は、宇治を拠点に活動する飲食・ハンドメイド・ワークショップ出店者が集結する地元体感型マルシェイベントです。

宇治から発信するママ作家中心のハンドメイドマルシェ「はんなりマルシェ」とのスペシャルコラボレーションとして開催され、第6回目を迎えます。

会場となるITAYA KOBO SECONDBASEは、古工場をリノベーションした広々とした空間に、約6メートルの一枚板テーブルを設置したショールームです。

大きな窓からは緑いっぱいの庭と宇治の山々が望め、屋内・屋外の両エリアで出店が予定されています。

近隣には宇治川や世界遺産の平等院もあり、京都の観光地として注目を集める宇治エリアに位置します。

雨天時も屋根付きエリアがあるため、天候に左右されずに楽しめます。

ハンドメイドマーケット





宇治から発信するママ作家中心のハンドメイドマルシェ「はんなりマルシェ」との第6回コラボレーションでは、色とりどりの美濃焼・益子焼のセレクトショップ「ZAKKA IVY」、夏に向けたベビー麦わら帽子や編み物小物を扱う「KANNA BLOOMS」、大人可愛い大ぶりアクセサリーの「antenna」など、女性・ママ視点で生み出されたオリジナルアイテムが揃います。

ハンドメイド日傘・布小物・アクセサリーの「gruccia」、ハンドメイドキッズ服・布雑貨の「kotokoto」、ベビーキッズ服・スタイを手がける「nano.nano.nanoko」なども出店します。

今回は「はんなりマルシェ 20th 特別企画」として蚤の市特別ブースも設置されます。

はんなりマルシェスタッフが集めたアンティークなインテリアや雑貨の掘り出し物が並ぶスペシャル企画です。

フード・スイーツ出店





SNSでケーキの販売を告知すると即完売する人気ケーキ店「kibito」は、優しい甘さの定番抹茶ガトーショコラや季節のケーキをイートイン限定で販売します。

キッチンカーのピザ窯でその場で焼き上げる「PIZZA AUTO FELICE」は焼きたてピザ6種を提供します。

国産小麦にこだわるパン店「プティワゾー」は、マルシェ開催のたびに早々に完売する身体にやさしいパンを出品します。

繊細なデコレーションが特徴のアイシングクッキーと焼菓子を扱う「LA VITA＋」、自家製シロップドリンクとブリトーの「cafe AINA」、自家焙煎珈琲とドライフラワーを扱う「Cocco Coffee & Flower」、宇治の農園「うちだ農園coucou!」による青果・ジャム・アイスクリームも出店します。

屋内のイートインスペースでは、約6メートルの一枚板テーブルで食事を楽しめます。





前回開催の様子には、多くの来場者がエリア各所に集まり、出店テントが立ち並ぶ活気あふれる光景が広がっています。

過去の開催では開店前に約200名の行列ができた実績を持つイベントで、今回が6回目の開催となります。

ワークショップ





宇治の菓子教室「マリーガトー」によるシュガークラフトケーキ作り（予約優先制）、スイーツデコ雑貨「Libre」のキーホルダーづくりは、親子で参加できるワークショップです。

ドライフラワー雑貨「Cocco Flower」の紫陽花守りワークショップ、観葉植物専門店「cotoha uji」のエアプランツ着生ワークショップは、ナチュラルなインテリアを好む方向けの本格的な内容です。

樹脂粘土ミニチュアの「m & clay.m」によるワークショップも開催されます。

会場・住まい相談





会場のITAYA KOBO SECONDBASEは、無垢材や漆喰などの自然素材を用いた古工場リノベーション空間です。

木の香りが漂う広々とした室内には約6メートルの一枚板テーブルが置かれ、大きな窓から緑の庭と宇治の山々を一望できます。

屋外は自然豊かな庭スペースとなっており、屋外ベンチでピクニック気分で過ごせます。

イベント当日はITAYA KOBOのお家相談コーナーも同時開催され、新築注文住宅やリノベーションの相談に対応します。

ショールームはイベント中出入り自由で見学できます。

無垢板アイテムの販売も行われます。

京都・宇治の人気店が一堂に集う「うじもとマルシェ with はんなりマルシェ」は、「はんなりマルシェ 20th 特別企画」の蚤の市ブースや開店前から行列ができる人気フード店の出店など、2026年6月7日の1日限定で多彩なコンテンツが揃います。

過去5回の開催を経て規模を拡大してきたイベントで、飲食・クラフト・ワークショップと幅広いジャンルの店舗がITAYA KOBO SECONDBASEに集結します。

ITAYA KOBO「うじもとマルシェ with はんなりマルシェ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「うじもとマルシェ with はんなりマルシェ」の開催時間と会場はどこですか？

A. 2026年6月7日(日)の11:00〜15:00に、ITAYA KOBO SECONDBASE（京都府宇治市宇治善法81番地）で開催されます。

詳細は特設サイトに掲載されます。

Q. ワークショップへの参加は事前予約が必要ですか？

A. 「マリーガトー」のシュガークラフトケーキ作りと「スピコロン」の手相鑑定は予約優先制です。

その他のワークショップの予約状況は各出店者から案内されます。

Q. 雨天の場合もイベントは開催されますか？

A. 会場には屋根付きエリアが設けられており、雨天時でも開催されます。

屋内のイートインスペースも利用できます。

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