600mlタンク×75時間駆動、防災備蓄にも対応！ SOPPY「ミスト搭載アウトドアファン」

記事ポイント 家電ブランド「SOPPY」がミスト機能付きコードレス大型扇風機を発売20000mAh大容量バッテリーで最大約75時間の連続使用に対応発売記念の期間限定20%OFFクーポンを配布中 家電ブランド「SOPPY」がミスト機能付きコードレス大型扇風機を発売20000mAh大容量バッテリーで最大約75時間の連続使用に対応発売記念の期間限定20%OFFクーポンを配布中

屋外での熱中症対策や長時間のアウトドア活動に、頼りになる新しい選択肢が登場します。

家電ブランド「SOPPY（ソッピー）」を展開するL&Lライブリーライフが、ミスト機能とパワフルな送風性能を兼ね備えたコードレス大型扇風機を発売します。

キャンプや屋外作業はもちろん、防災備蓄としての実用性も備えた一台です。

SOPPY「ミスト搭載アウトドアファン」





商品名：ミスト搭載アウトドアファンバッテリー容量：20000mAh水タンク容量：600ml連続使用時間：最大約75時間風量調節：4段階機能：ミスト噴霧／自動首振り／USB給電販売：楽天市場・Yahooショッピング

SOPPYのミスト搭載アウトドアファンは、微細ミストと大風量の送風を組み合わせることで、炎天下の屋外でも体感温度を下げる効果が期待できます。

600mlの水タンクを内蔵し、ミストを持続的に噴霧しながら送風します。

コードレス設計で設置場所を選ばず、アウトドアシーンから屋内の停電時まで幅広く対応します。

発売を記念した期間限定の20%OFFクーポンが現在配布されており、楽天市場およびYahooショッピングの各商品ページで確認できます。

20000mAh大容量バッテリーと連続75時間駆動





20000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大約75時間の連続使用に対応します。

1泊2日のキャンプはもちろん、数日に及ぶ長期アウトドアや避難生活でも充電の心配なく使い続けられます。

USB出力機能も備えているため、スマートフォンなどへのモバイルバッテリーとしても活用できます。

4段階風量調節と自動首振り機能

風量は4段階で調節でき、涼みたい強さに合わせてその場で切り替えが可能です。

自動首振り機能を搭載しており、広範囲にわたって効率よく送風が届きます。

スポーツ観戦やBBQなど、複数人が集まるシーンでも一台で対応できます。

アウトドアから防災備蓄まで対応するシーン設計





キャンプ・車中泊・屋外作業・スポーツ観戦といったレジャーシーンに加え、停電時や災害時の備蓄品としても実用性が高い設計となっています。

コードレスでどこにでも持ち運べる大型ファンとして、夏場の屋外利用を中心に需要が高まっています。

商品仕様の詳細





バッテリー容量：20000mAh水タンク容量：600ml連続使用時間：最大約75時間風量調節：4段階対応機能：ミスト噴霧・自動首振り・USB給電主な使用シーン：アウトドア・車中泊・屋外作業・防災備蓄

ミスト噴霧・自動首振り・USB給電の3機能を一台に集約したことで、暑さ対策から緊急時の電源確保まで、ひとつのアイテムで対応できます。

購入は楽天市場およびYahooショッピングの各商品ページから可能です。

600mlの大容量タンクと最大約75時間駆動の組み合わせは、真夏の長時間アウトドアや防災備蓄として実用水準を満たしています。

発売記念の期間限定20%OFFクーポンが配布中のため、夏本番を前に入手するタイミングとして注目されています。

SOPPY「ミスト搭載アウトドアファン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ミスト機能と送風を同時に使うと、バッテリーの持ち時間はどうなりますか？

A. 最大約75時間という連続使用時間は製品仕様として公表されている数値です。

ミスト噴霧や風量設定の組み合わせによって実際の使用時間は変動します。

詳細な条件別の目安は公式サイトに掲載されています。

Q. 20%OFFクーポンの配布期間はいつまでですか？

A. 配布期間は「期間限定」とされており、具体的な終了日は楽天市場およびYahooショッピングの各商品ページに案内されています。

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