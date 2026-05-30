ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【J2･J3特別リーグP･O第1戦】藤枝MYFC SC相模原に延長戦の末3… 【J2･J3特別リーグP･O第1戦】藤枝MYFC SC相模原に延長戦の末3対4で敗れる（相模原ギオンスタジアム） 【J2･J3特別リーグP･O第1戦】藤枝MYFC SC相模原に延長戦の末3対4で敗れる（相模原ギオンスタジアム） 2026年5月30日 16時52分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【明治安田J2･J3百年構想リーグ プレーオフラウンド 第1戦･17-20位決定戦 結果】藤枝MYFC 延長3-4 SC相模原（相模原ギオンスタジアム） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【Jリーグ】藤枝ＭＹＦＣはPK戦の末、いわきに敗れる 【J2注目指揮官】藤枝MYFC･槙野監督にスタジオで直撃！｢百年構想リーグ｣最終節を前に心境は？(静岡) 【Jリーグ】ジュビロ磐田対藤枝MYFC県勢の対決は藤枝が完封勝利（静岡） 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, ホテル, 大学, グループウェア, 慰霊祭, ダイス, 床暖房, 葬祭, 生花, 老人ホーム