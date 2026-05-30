◇MLB カージナルス 6-5 カブス(日本時間30日、ブッシュ・スタジアム)

カブス・鈴木誠也選手が約1か月ぶりに1試合3安打を記録。同じくカブスの今永昇太投手は6回途中5失点で自身4連敗&今季6敗目を喫しました。

前日2安打2打点の活躍を見せた鈴木選手はこの試合「6番・ライト」で先発出場。第1打席、相手先発の変化球をライト前へ運び、3試合連続安打を放ちます。

3回ノーアウト2塁の第2打席は三遊間へのゴロを放つも、相手の好守に阻まれ1塁判定はアウトに。しかしカブスサイドがチャレンジすると判定が覆りセーフとなり、鈴木選手は足で2打席連続安打をもぎ取ります。

第3打席は凡退し、迎えた第4打席は1点ビハインドの8回先頭。ここで98.2マイル(約158.0キロ)のフォーシームをレフト前へはじき返し、この試合3安打目を記録しました。

日本時間4月26日ドジャース戦以来、約1か月ぶりの3安打を記録。この試合4打数3安打、直近3試合6安打の活躍で打率を.252まで上げました。

一方、先発登板した今永投手は6回7失点と苦しんだ前回登板から中4日でのマウンド。3点の援護をもらって初回のマウンドに上がるも2四死球でランナーをためると、相手4番打者に直球をレフト後方のブルペンまで運ばれ、3ランでリードを吐き出しました。

2回表に再び1点のリードをもらうも、4回にはスプリットを捉えられると打球はまたもレフト後方ブルペンへ飛び込む同点ソロに。続く5回にもスプリットをレフト後方ブルペンへ運ばれ、この試合3本目のホームランを浴び勝ち越し点を献上しました。

今永投手は6回の先頭打者を打ち取ったところで降板。5回1/3を75球、5被安打(うち3被本塁打)、2奪三振、3与四死球、5失点でした。

試合はその後、終盤に両チームが1点ずつ取り合うもそのままカージナルスが勝利。カブスは連勝が2でストップし、今永投手に6敗目(4勝)が付きました。