歌手の天童よしみが３０日、東京・原宿のシール交換カフェ「しぇあぷく原宿」で一日店長に就任した。

２０００年からシール集めにハマり、収集歴は２６年という天童。天童店長とのシール交換４５人の予約枠がすぐに売り切れ、シール好きな子どもたちや女性に、非売品のよしみちゃんシールを交換するなどコミュニケーションを楽しんだ。

天童は「化粧道具とかにシールを貼ったりすると間違えない、というのをきっかけに始めたんですけど、シールはカラフルだし、気持ち的に明るくなります。自分が少女の時代に戻れるのがすごくいい」とシール集めの魅力を力説。「最近のお気に入りはディズニーの主人公たち。今日はキラキラのシールがほしい」と語った。

現在小学生からティーンの間でシール交換が流行中。天童も自前のシール帳は３冊目になった。「毎週増えてます」と熱中しているそうで、同じくシール好きのａｉｋｏと意気投合。「さっそくａｉｋｏちゃんに連絡して、『レアなやつあげるからよろしくね』と言ってくれた」と語り、「シール交換コンサートをしたい」と野望を語った。

天童と原宿といえば、「よしみちゃんキーホルダー」が９０年代後半に原宿の女子高生の間で火がつき、竹下通りが行列となったことも。今回のシールは当面は非売品だが「皆さんにも貼ってほしい」と商品化を希望。９月１２日には一般の参加者を募った「天童よしみカラオケ天下一決定戦」を開催するが「チャンピオンにもシールをあげたい」と語っていた。