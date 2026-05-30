サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は３０日、試合会場で壮行試合の同７５位アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）に向けた前日会見を行った。出席した森保一監督（５７）は、左足首の手術以降、実戦復帰から遠ざかっていた主将のＭＦ遠藤航（リバプール）の起用法について「先発で使う予定です」と明言した。

直近で試合出場時間が短い選手やケガ明けの選手を優先的に起用する方向で「チーム全体のコンディション上げていくことが狙いの一つ」と話した。

Ｗ杯前に国内で最後の試合となる一戦。森保監督は「Ｗ杯に向けて最高の準備となる試合ができる。Ｗ杯への機運を試合の内容で、日本代表と俺たちも、私たちも一緒に世界に向かおうという方が増えるように結果、内容にこだわりたい」と意気込んだ。

日本代表は壮行試合を終えた後、６月２日にメキシコ・モンテレイへ出国し事前合宿を行う。その後、ベースキャンプ地の米・ナッシュビルで調整し、日本時間１５日に米・ダラスで初戦オランダ戦を迎える。