【ロッテ】安田尚憲の３年ぶりアーチも空砲　再三の好機生かせず阪神にカード負け越し

◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ３―４阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテは阪神に２連敗。カード負け越しとなった。

初回２死。唐川が阪神・佐藤に投じた７球目。高めに浮いた１４７キロを右翼ポール際に運ばれ先制を許した。

１点を追う２回２死。相手先発・村上の投じた２球目。今季初めて１軍に合流し、阪神戦「７番・三塁」で先発出場した安田尚憲内野手が外角の１４７キロをとらえバックスクリーンに運んだ。２０２３年１０月１０日の楽天戦（楽天モバイル）以来となる一発。２４、２５年はノーアーチに終わっており、着弾を確認すると右拳を強く握りダイヤモンドを一周。生還するとナインから手荒い祝福を受けた。

同点で迎えた３回２死一塁。唐川が森下に投じた初球のカットボールを左翼席に運ばれ勝ち越しを許した。５回は再び森下に２打席連続となる左越えソロを被弾し、リードを広げられた。

３点を追う６回先頭。友杉の放った飛球が左翼へ上がった。すると左翼手・森下が落球。処理に時間を要している間に、友杉は一気に本塁へ生還。記録は左翼手のエラーとなったが、まさかの珍プレーにロッテファンからは大歓声が上がっていた。

６回から２番手登板した八木が２回１／３を１安打無失点に抑える好リリーフを見せた。２点を追いかける８回には西川の今季５号ソロで１点差に迫った。相手を上回る７安打を放つもあと１本が出ずに敗れた。