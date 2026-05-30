天童よしみ、実は“シール”ガチ勢 原宿のショップで交換体験「できるだけキラキラなものがほしい」
歌手の天童よしみが30日、都内で行われたシール交換カフェ『しぇあぷく』一日店長就任イベントに参加した。
【写真】「しっかりと歩きます」90代母との“顔出し”2ショットを公開した天童よしみ
平成の女子高生の間で社会現象を巻き起こした「よしみちゃん人形」でも知られる天童が、この日は、ブーム最先端の地である原宿・竹下通りに近いショップに登場。実は、20年以上前からシール集めにハマり、自前のシール帳も持つ天童が集まった45人のお客さんとシール交換で交流した。
天童は「ずっと前から、シールが大好きで交換もやってみたかった」と言い、「買い物に行くときも必ず求めて、ブックを買っておうちに帰って一生懸命貼って…眺めて何ということはないんですが、きれい、かわいいを繰り返していた。そうすると気分もすぐれて、癒やされる。好きなことをしているとそうなるんでしょうね」と“ガチ”ぶりをのぞかせた。
この日もお客さんとの交換のため「よしみちゃん人形」のようなキュートな自身をモチーフにした特製シールセット50枚を用意。こちらは非売品となっているが販売するかは検討中だそう。
シールにハマったきっかけとして「鏡や化粧道具に貼ると混ざらないし印として買っていた」と目印として使用し「カラフルだし、気持ち的に明るくなります。ここのお客さんもすごくかわいい。少女時代に戻れますし、そういう気持ちをここに来たら思い出せる」とうっとり。「ハマったなぁみたいな。前からすきだったけど」と自前のシール帳3冊も披露してくれた。
歌手仲間では、aikoがシール好きだそうで「aikoちゃんにはさっそく連絡しています。aikoちゃんも『レアなやつあげるから！』って言ってくれて、『よろしくね！』みたいな」とうれしげ。
「今はいろんなものが出回っているので、アニメのキャラクターもすごく好きなんです。キティちゃんもそうですけど、ディズニーの主役たち。シンデレラもそうですね」と“ぷっくり”としたシールもお好みだそう。お客さんとのシール交換で狙っているものは「できるだけキラキラなものがほしい」と期待した。
【写真】「しっかりと歩きます」90代母との“顔出し”2ショットを公開した天童よしみ
平成の女子高生の間で社会現象を巻き起こした「よしみちゃん人形」でも知られる天童が、この日は、ブーム最先端の地である原宿・竹下通りに近いショップに登場。実は、20年以上前からシール集めにハマり、自前のシール帳も持つ天童が集まった45人のお客さんとシール交換で交流した。
この日もお客さんとの交換のため「よしみちゃん人形」のようなキュートな自身をモチーフにした特製シールセット50枚を用意。こちらは非売品となっているが販売するかは検討中だそう。
シールにハマったきっかけとして「鏡や化粧道具に貼ると混ざらないし印として買っていた」と目印として使用し「カラフルだし、気持ち的に明るくなります。ここのお客さんもすごくかわいい。少女時代に戻れますし、そういう気持ちをここに来たら思い出せる」とうっとり。「ハマったなぁみたいな。前からすきだったけど」と自前のシール帳3冊も披露してくれた。
歌手仲間では、aikoがシール好きだそうで「aikoちゃんにはさっそく連絡しています。aikoちゃんも『レアなやつあげるから！』って言ってくれて、『よろしくね！』みたいな」とうれしげ。
「今はいろんなものが出回っているので、アニメのキャラクターもすごく好きなんです。キティちゃんもそうですけど、ディズニーの主役たち。シンデレラもそうですね」と“ぷっくり”としたシールもお好みだそう。お客さんとのシール交換で狙っているものは「できるだけキラキラなものがほしい」と期待した。