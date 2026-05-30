サッカー日本代表は３１日、アイスランド代表と国際親善試合（ＭＵＦＧ国立）を行う。アイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督（５３）が３０日、試合会場で会見を行い、森保ジャパンに称賛の言葉を並べた。

グンラウグソン監督は冒頭のあいさつで「森保監督は日本で非常に素晴らしいサッカー文化をつくり上げた。しっかり規律がとれていて、戦術面、技術的にも新しい方法でしっかりとチームを作り上げている。謙虚でありハードワーカーの集まり。日本代表は誇りに思えるチームだと思う」と褒めたたえた。

日本代表は主力のＭＦ三笘薫（ブライトン）が不在だが、「極めて厳しい試合になる」と予測。警戒する選手には「全員を上げてもいいくらい。久保選手は去年キャプテンのマークもつけた。だが、やはり全体的にファンタスティックなプレーヤーの集まり。日本を分析すること自体が非常に楽しい、喜びに満ちあふれたものになる」と続けた。

３−４−３のフォーメーションについても「完璧なシステム。試合の途中で自然に変わることもある。非常に躍動的なインガーもいて、試合を見るのが非常に楽しい」と強調。その上で「少しでも（国立の）観客がシーンとするような瞬間が訪れればいいなと思う」と闘志を燃やした。