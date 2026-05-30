『風、薫る』必死に看病にあたるゆきの姿が、りんや直美らは心配で… 第46回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第46回（6月1日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して・・
今回は、小野田（宮地雅子）の容態は回復の見込みが立たず、ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は担当医の坂田（金井勇太）から家族への連絡を促される。必死に看病にあたるゆきの姿が、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）らは心配で…
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して・・
今回は、小野田（宮地雅子）の容態は回復の見込みが立たず、ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は担当医の坂田（金井勇太）から家族への連絡を促される。必死に看病にあたるゆきの姿が、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）らは心配で…