コカ・コーラ「おにぎりと言えば綾鷹」を根づかせる活動を推進　軸足はインパクト強化と習慣化　イオンではおにぎり売場に出現

コカ・コーラシステムは、緑茶飲料ブランド「綾鷹」の施策の1つとして「おにぎりと言えば綾鷹」を根づかせる活動を推進している。

その活動の軸足となるのはインパクト強化と習慣化。

5月18日、日本コカ・コーラ（東京都渋谷区）で「綾鷹」イオン限定おにぎり先行取材会に臨んだ日本コカ・コーラの高村有希菜緑茶事業部ブランドマネージャーは「インパクト強化では、おにぎりに対する『綾鷹』の第一想起を促進していく。習慣化については、おにぎり喫食時に自然と『綾鷹』も手に取っていただけるようにする」と説明する。

インパクト強化策としては、オリジナルキャラクター「あや茶丸」を新たに創出し「綾鷹」とおにぎりの相性のよさを効果的に伝える。

「あや茶丸」を店頭MDや什器などに活用しているほか、上白石萌歌さんを起用した新CMにも登場させたところ「『可愛い』だったり『印象に残る』といったお声を多く寄せられている」という。

「綾鷹」「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」「綾鷹 ミネラル緑茶」「綾鷹 玄米茶」の各アイテムに合わせて新たに開発された全5種類のおにぎりの売場（イオンスタイル鴨居）

習慣化の直近の取り組みでは、5月20日から関東・中部・近畿・中四国のイオン・イオンスタイル直営売場約380店舗で、「綾鷹」「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」「綾鷹 ミネラル緑茶」「綾鷹 玄米茶」の各アイテムに合わせて新たに開発された全5種類のおにぎりを4週間限定で発売している。

飲料売場では主にPOPでおにぎり売場を案内し、おにぎり売場ではPOPの掲示のほか一部店舗では「綾鷹」を露出している。

パッケージには「綾鷹」とおにぎりの相性の良さを伝えるオリジナルキャラクター「あや茶丸」があしらわれている。

販売期間中、「綾鷹」と対象のおにぎりをそれぞれ税抜500円以上購入した人にイオン買い物アプリでクーポンを発行して「綾鷹」（650ml）1本と引き換えられるキャンペーンを展開している。

5月18日からは、「綾鷹」の特設店舗「おにぎり食堂 綾鷹屋」をキッチンカーで再現して全国5都市に出店し、日常のランチシーンでおにぎりと「綾鷹」の相性の良さを提案している。

飲料売場でのキャンペーンを訴求するPOP

これに先立ち、2月2日から3月31日の間、日本有数のビジネス街とされる東京メトロ大手町駅（東京都千代田区）に「おにぎり食堂 綾鷹屋」を構えて、「綾鷹屋」限定おにぎりを販売し購入者に「綾鷹」（300mlPET）を無料配布したところ来店客数は1万2500人に上った。

来店客数に加えて「SNS動画総再生回数は235万回以上と非常に多く再生していただいた。さらに広報活動を通じて情報接触は3640万人に達し、体験者の97％以上が『また参加したい』と回答して下さった」との手応えを得る。

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