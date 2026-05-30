◆春季近畿大会▽準決勝 智弁和歌山４―０立命館宇治（３０日・わかさスタジアム京都）

立命館宇治が、智弁和歌山に敗れて決勝進出を逃した。

先発した２年生エースの中尾理佑（りゆう）が、７回まで最少失点で粘りながら力尽きた。０―１の８回２死満塁から右越えの走者一掃三塁打を浴びた。「途中から球速が落ちてきていた。キレがなくなってきて、身体が重く感じた」と悔やんだ。８回７安打４失点で完投負け。味方の援護にも恵まれなかった。

強打の智弁和歌山打線に真っ向勝負で挑んだ。「自分はチャレンジャーではあるんですけど、下から見ていても勝てない。自分の方が上のつもりで投げました」。４回までは２安打投球で得点を与えなかった。「序盤は自分の流れでピッチングができたので、自信になりました」と手応えはつかんだ。

春の府大会準優勝で臨んだ近畿大会は、初戦で大阪覇者の履正社との打撃戦を制した。中尾は３点ビハインドの５回途中から４番手で登板し、４回１／３を２失点で逆転勝利を呼び込んだ。若きエースは「下半身で投げて、ストレートで空振りがとれるピッチングがしたいです」と早くも夏に照準を合わせた。