MEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。前事務所の社長をイジった。

MCの笑福亭鶴瓶、Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔はMEGUMIを見いだした前事務所の社長の野田義治氏（80）を取材した。

藤ケ谷は「野田さんもおっしゃってたのが写真集を出すときに、MEGUMIさんはいろんな方の写真集を買って研究したと。『研究するのもアイツだけだ』って言ってました」と野田氏の言葉を明かした。MEGUMIは「あ、そうなんですね」と驚いた。

藤ケ谷は「（社長が）『その頃から研究熱心とか、誰かこう調べる学ぶっていうのが好きだったかもな』って」と続けて野田氏のコメントを紹介。MEGUMIは「オタク気質ではありますね。これって決めたらウワーっていって、果てしなく調べるのが好きですね。美容とか健康がまさにそれだし、映画とかも今すごい勉強したいなって思ってますね」と今後の展望を語った。

ただ鶴瓶は「急に美容の本を出したから『そんな関心なかったんちゃうか』って」と野田氏との取材でのやりとりを明かすと、MEGUMIは「（社長が）言ってました？何にもわかってないですよね、私のこと」とチクリと指摘してスタジオを笑わせた。