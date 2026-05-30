少年隊の錦織一清（61）が30日、都内で初の写真集＆カレンダー「言魂−10カラットの呟きと共に−」（ワニブックス）の発売記念イベントを開いた。

5月22日に61歳になったばかりの錦織は「60歳の記念。この年になって、服を脱ぐでもなく出せるとは（笑い）。スタジオで撮ったりしただけでなく、プライベートの写真もあるけど、ご厚意で作っていただいた感じ。思い出にもなるし、すごくうれしい」と笑顔を浮かべた。

できあがった写真集のサンプルは友人たちに見せた。「知り合いは喜んでくれた。意外と男の知り合いが。スタジオで撮ったものじゃない方が、パッケージの僕じゃないのがいいよと言われたました」。今でも、共演する少年隊の植草克秀（59）には見せていない。「意外と連絡先も知らないんでね」と笑った。

還暦イヤーの締めくくりの作品。「単に写真を撮るよりと、プロデュースと言うかアイデアを出しただけ。60歳の男の写真を、ただ見てもつまらないじゃないですか。僕はSNSを1種類。（Xで）毎日、つぶやいている。そういうところの方が腹を割ってしゃべれる。10種類くらいテーマをいただいた。『言魂−』はエッセーなのかSNSなのか分からない言葉が書いてある。カメラマンから『読む写真集だね』と言われました。つぶやきの中に、魂の叫びというのは大げさなんですけどね」と振り返った。

古巣のジャニーズ事務所（現スタートメンターテインメント）の後輩の嵐が、明日31日にラストライブを行う。「行ってみれば、今日（の自分）は嵐の前の静けさみたいなもの。明日はドーンと行きますよ（笑い）。嵐には随分、ステージを手伝ってもらったと思うけど、年齢的にギャップがあって知らないと思う」と話した。