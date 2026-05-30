家計の節約にもなると人気を集めている「家庭菜園」。しかし、気をつけないとご近所トラブルに発展するケースもあるという。

【映像】家庭菜園をめぐるご近所トラブル漫画

ニュース番組『わたしとニュース』では、家庭菜園でのご近所トラブルを防ぐための注意点について、お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子とともに深掘りした。

■肥料の臭いと果実に寄ってくる虫…専門家が教える対策

家庭菜園をめぐっては、肥料の臭いや害虫の発生、土埃の飛来など様々な問題から、思わぬご近所トラブルに発展するケースもあるようだ。

そうしたトラブルを防ぐため、恵泉女学園大学副学長で野菜作りの専門家である藤田智氏は、次のような注意点を挙げている。

1つ目は「肥料の臭い」だ。「鶏のふんを原料にした肥料や米ぬかを使った肥料より、臭いの出ない化成肥料・液体肥料がおすすめ」だという。

自身も家庭菜園をしているという白鳥は、この見解を聞いて「私も液肥とか粒状のものも使っている。あと、コンポストを作りたい時も、臭いを軽減するものが売っている。肥料を作りたい人はそういうものを取り入れてみるのもありかもしれない。やっぱりマンションとかだと臭いは気になる。洗濯も物も干すし、自分も嫌だと思う」と語った。

2つ目は「果実に寄ってくる虫」だ。低層階に住んでいる場合は鳥が飛んでくることもあり、「粘着テープなどでこまめに虫を排除することが必要」だという。

「私はお酢と水で割った自作スプレーをシュッシュッと吹きかけているが、そうすると虫が寄って来にくい。放っておくとやっぱり増えちゃうので、こまめに対策するといい。スプレーも売っているから、シュッシュッと吹きかければ大丈夫」（白鳥、以下同）

また、虫よけにハーブの成分が入っているものもあるように、虫が好きじゃない香りのものを中心に育てるのも手だという。

「マンションだと路地で育てるより虫はつきにくいらしい。ただ、ゼロではないから、ミニトマトを育てる時にバジルを一緒に植えると虫がつきにくいと聞いたので、あえてハーブも置いてみるとか。ハーブって意外と使えるし、一緒に育ててみるといいかもしれない」

■「水圧の弱いジョウロを」ベランダ菜園で気をつけたい水と土

さらに、藤田氏はマンションでのベランダ菜園で注意したいことも挙げる。1つ目は、洗濯物を干している際に上や隣から水や土が飛んでくる「飛び散り」のトラブルだ。水やりをする時は「水圧の強いホース・シャワーは使わず、水圧の弱いジョウロを使う」のがおすすめだそう。

2つ目は「排水溝の土づまり」。水やりをすると土も流れていってしまうため、排水溝が詰まっていないかこまめにチェックすることも必要だ。台風や急な大雨で突然水が溢れ、浸水被害につながる恐れもあるという。

3つ目は「冬場の土の粉末の飛散」だ。「休眠期は土をポリ袋など透明な袋に入れて太陽光に当たるように保管しておくといい」そうだ。そうすることで数カ月かかるが殺菌が期待でき、乾いた土が飛んでいってしまうのを防ぐこともできるという。

「気をつけないとね。私もお隣さんがいるので、水やゴミが飛ばないようにバスタオルみたいなものでガードしている。逆に家庭菜園をやってから、お隣に迷惑をかけないように昔より掃除するようになった。それはそれでよかったなと思っている」（白鳥）

■「市販品より美味しくない…」お裾分けは冷静に

藤田氏は、他にも気をつけたいポイントとして「お裾分け」を挙げる。「自分で野菜を作ると必ず自分で食べる以上の量ができる。人にあげる前に『もらって喜ぶ出来か』をよく考えてほしい」（藤田氏）

これを聞いた白鳥は「私も最初の頃、野菜ができて嬉しくて、でも味見をしてみたらやっぱり市販のより美味しくない。作り方が下手くそだからね。あげなくて良かったと思った時があった。光浦（靖子）さんだけ、ペットボトルで栽培した大根を『欲しい』と言ってくれたのであげたけれど、他はもうちょっと上手になったらあげようかなと思っている」と語った。

「やっぱり“あげる側”が言わないとね。『初心者が作ったもので、美味しくないかもしれないけど、いります？』ぐらいまで言わないといけない。逆に『欲しい』と言われたら嬉しいし、いくらでもあげるけど…。本当に美味しくないこともある。実はなっていても中がスカスカということもあるから」（白鳥）

（『わたしとニュース』より）