お笑いコンビのサンドウィッチマン伊達みきお（51）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）に出演。ラグビーの元日本代表選手で、指導者として高校日本一に導いた「泣き虫先生」こと山口良治（やまぐち・よしはる）さんを悼んだ。

伊達はオープニングトークで「ちょっと一つ訃報（ふほう）が入りまして」と切り出すと、「『スクール☆ウォーズ』、我々がラグビーをやるきっかけになりました、あのドラマね。『スクール☆ウォーズ』のモデルとなりました京都の伏見工業ラグビー部の元監督、そして総監督でもありました山口良治さん。『泣き虫先生』でNHKで特集されたりもしてましたけども。つい先日83歳でお亡くなりになられたということで」と伝えた。

先日、NHK BS「アナザーストーリーズ」で放送されていた山口さんの特集を見ていたといい「（ドラマ主演の）山下真司さんのインタビュー見たばかりだったから、すごく驚いて。83歳ということで。まだお若いですけどね」と残念そうに語り、「ラグビーを好きになるきっかけを与えてくださった方なのでね。ご冥福をお祈りいたします」と感謝とともに追悼した。

山口さんは29日午前8時13分、脳梗塞（こうそく）のため京都市内の病院で亡くなった。伏見工高（現京都工学院高）の監督、総監督として全国高校大会で4度の優勝と2度の準優勝。ドラマや映画でブームを巻き起こした「スクール☆ウォーズ」のモデルとしても知られている。