◇プロ野球交流戦 オリックス3-1中日(30日、京セラドーム)

中日は先発の大野雄大投手が8回まで粘りのピッチングを披露。しかし打線はオリックス投手陣の前にソロ1発の1得点のみに終わり、3-1で接戦を落とし連勝が4でストップしました。

大野投手は初回、紅林弘太郎選手に2ランを浴び先制を許しますが、その後は持ち前の制球力で打たせて取る粘りのピッチングを披露します。

2回は三者凡退に打ち取りますが、3回以降は毎回ヒットを許しランナーを背負う展開になりますが、要所を締め相手に追加点を許しません。

一方、打線が苦戦を強いられていた相手先発の田嶋大樹投手が降板後も、大野投手は気迫のピッチング。6回には山中稜真選手のタイムリーで追加点を奪われ3失点目を喫しますが、7回もマウンドに上がり、1死1、2塁のピンチを併殺でしのぎ、8回も三者凡退におさえて、最後まで打線の反撃を待ちます。

しかし打線はオリックス投手陣を最後まで打ち崩せず。9回はマチャド投手の前に三者三振で終わり、接戦を落としました。

中日は交流戦で今季初黒星。連勝も4でストップしました。