◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦 神戸5―0鹿島（2026年5月30日 ノエスタ）

西地区1位の神戸と東地区1位の鹿島による1位決定戦の第1戦が行われ、鹿島は今季ワースト5失点で敗れ、窮地に立たされた。第2戦は6月6日に鹿島のホームで行われる。

鹿島は前半28分、ゴール手前でFKを与えると、神戸のエースFW大迫の直接FK弾を許し、先制点を献上。さらに、後半40分にはMF三竿がハンドの反則をとられるなど、後半だけでまさかの4失点。鹿島にとって、5失点は今季ワースト。DF植田直通、関川郁万ら守備の要はぼう然とした表情を浮かべていた。

攻撃ではエースのFW鈴木にボールがなかなか集まらず、決め手を欠いた。

鬼木監督は「球際、セカンドのバトルの部分で上回られた。攻撃も相手の圧を感じてしまい、前進できなかった。今まで積み上げてきたもので相手に上回られた」と悔しさを語った。

PKを与えたシーンにつては「(主審に)当たっている、手を広げている、と言われた。納得感はないです」とし、「VARも入って(判定が)ひっくり返るかと思いましたが…ゲームに呑まれるのは選手だけではない。そういうのもあったのかなと」と指摘していた。