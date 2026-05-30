◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-巨人(30日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムの有原航平投手が巨人との交流戦2戦目に先発登板。7回4失点で降板となりました。

今季はここまで5登板中4登板が5失点以上と苦しい投球が続き、前回登板となった4月26日のオリックス戦では、4回途中8失点。翌日に登録抹消となり、この日は約1か月ぶりの先発登板となりました。

しかし初回、1アウト2塁から松本剛選手にタイムリーツーベースで先制を許すと、2回には先頭のキャベッジ選手に9号ソロホームラン、続く岸田行倫選手にも2号ソロを打たれるとぼう然とスタンドを見つめこの回までに3失点と苦しい立ち上がりになります。

さらに3回にも、先頭の浦田俊輔選手に守備のエラーで出塁を許すと、2つの盗塁でランナーは3塁へ。このピンチで4番・ダルベック選手に4球目のツーシームをレフトへのタイムリーとされ、さらに1点を失いました。

それでも4回から立ち直り3イニング連続無安打投球、7回を投げ終えたところ降板し98球7奪三振4失点で4月5日に勝利して以来の2勝目、通算100勝とはなりませんでした。