ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・超特急のアロハとハルが３０日、都内でコンセプトフォトブック「アイハヨルノイロ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。

今作は、グループの年下組で「アロハル」としても親しまれている２人が「夜」をテーマにさまざまな表情に挑戦。ハルは「僕らの仲の良さを詰め込んだ」とＰＲした。出来栄えはそろって１００点満点。アロハは、「結構“ビジュ良い”ものが詰められてる」とユニークに説明していた。

グループとしては、１１月に初の東京ドーム公演が控えている。ハルは「風邪をひかない。これが一番なんじゃないかと。うちのメンバーは年末になると体調崩しやすい方がチラホラといるんで、風邪をひかなかったら正直なんでも大丈夫です」と強調した。

グループでは、リョウガがインフルエンザに感染したことを発表したばかりで「まあいつものことなので、とりあえず早く帰ってこいと伝えたいです」と苦笑いでエール。「“予定”が早めに前倒しになったので逆に良かった」とユーモアたっぷりに語り、アロハも「逆に１１月も、東京ドームに立つ時は安心なのかなと」とポジティブに捉えていた。