元NHK・中川安奈、“そっくり”妹との“顔出し”2ショット「目が似てる」「お世辞抜きで美人姉妹」「めちゃくちゃ可愛い」

元NHK・中川安奈、“そっくり”妹との“顔出し”2ショット「目が似てる」「お世辞抜きで美人姉妹」「めちゃくちゃ可愛い」