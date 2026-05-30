元NHK・中川安奈、“そっくり”妹との“顔出し”2ショット「目が似てる」「お世辞抜きで美人姉妹」「めちゃくちゃ可愛い」
元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。妹との2ショットを公開し、“そっくり”な姿に反響が集まっている。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」元NHK・中川安奈＆“そっくり”妹との“顔出し”2ショット
中川は「少し前の妹とのランチ 最近『姉妹の姉は面長率が高い』っていう投稿を見かけたんだけど、中川家はまさにそれ！なぜなのか よく仕草や話し方が似てると言われます笑」とつづり、顔を寄せてピースポーズをした姉妹2ショットを披露した。
笑った顔が中川に似た妹の姿に、コメント欄には「お世辞抜きで美人姉妹」「めちゃくちゃ可愛い」「目元なんか、そっくり」「目がキレイ」「美しすぎ」「いや〜似ていますね」「目が似てる」などの声が寄せられている。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」元NHK・中川安奈＆“そっくり”妹との“顔出し”2ショット
中川は「少し前の妹とのランチ 最近『姉妹の姉は面長率が高い』っていう投稿を見かけたんだけど、中川家はまさにそれ！なぜなのか よく仕草や話し方が似てると言われます笑」とつづり、顔を寄せてピースポーズをした姉妹2ショットを披露した。
笑った顔が中川に似た妹の姿に、コメント欄には「お世辞抜きで美人姉妹」「めちゃくちゃ可愛い」「目元なんか、そっくり」「目がキレイ」「美しすぎ」「いや〜似ていますね」「目が似てる」などの声が寄せられている。