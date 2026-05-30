演歌歌手の伍代夏子（64）が、30日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、2拠点生活について語った。

東京のほか、青森にも豪邸を構えているという。元々は、夫・杉良太郎の会社の施設で、「結婚する前から、杉さんの会社の研修施設として青森にお家があったんですよ」と説明。「彼は彼で、結婚する前ですから、そこを自分の終（つい）のすみかにしようと思っていたみたいです」。場所は「誰も呼ばないような、山の中にひっそりと」あると明かした。

番組では、木に囲まれたガラス張りの建物の写真が紹介され、「これ、お風呂です」と説明。スタジオには笑いが起きた。「ナインティナイン」岡村隆史は、「お風呂が何で丸見えな状態で…これこそ隠して欲しいですよ」とツッコミを入れた。

解放的すぎる風呂に、伍代は「人がいないんですもん、誰も。サルとかクマしかいない」とぶっちゃけ。敷地内は、「門を作って、入って来られないようにしている」と明かした。

敷地面積は、切り拓いた部分だけでも約1万坪。間取りは7LDKという。「門のところに新聞が来るんですよ。新聞を取りに行くのに、自転車で行くんです」と笑わせた。さらに「雪が降ると、自転車で動けなくなっちゃう。それで結局、除雪機っていうんですか？雪を飛ばす…あれを買って」とも話すと、今度は「NON STYLE」石田明から「あれって、個人で買うものなんですか？」とツッコミが入った。

庭の写真も紹介された。鮮やかな緑の木々と、青空のショットもコントラストも見事な1枚。あまりの美しさに、岡村は「確認ですけど、敷地内ですか？」と驚き、石田も「天国の入り口ですよ…」と絶句した。

困ったこともある。特に冬の時期は虫に注意が必要だという。伍代は「こうやって見ると、素敵と思うかもしれないけど、薪の間にカメムシがいるんですよ。木の皮の間にいたのが、暖まると出てくるんです」と明かした。

季節にかかわらず、やるべきことは山積みだという。「冬は朝から晩まで雪かきでしょう？夏は草刈りしなきゃならない」。さらに、「家庭果樹を植えているんですよ。杉さんがとにかく、実のなるものが好き。収穫が好きで」とも明かした。

実をつけさせるためにも作業がいる。「その世話、さくらんぼの花が咲いたら授粉しなきゃいけない。この季節になると、みんなで行って、オスからメスへって…。大変なんです。だから、桜の時期だけです。お花見でうれしいのは。あとは作業」と話していた。