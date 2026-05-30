「明治安田Ｊ１百年構想リーグ・プレーオフラウンド第１戦、神戸５−０鹿島」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）

１位、２位を決めるプレーオフ第１戦は神戸が鹿島に大勝した。

エースが大一番で躍動した。前半２８分、ペナルティーエリア手前のフリーキックからＦＷ大迫が右足を振り抜いた。弧を描いた軌道でボールは、直接ゴール左に吸い込まれた。大迫は両手を広げて雄たけびを上げ、力強く拳を握った。

後半５分、右サイドのスローインから神戸が素早くプレーを開始。大迫が隙を突いて走り込み、投げ込まれたボールに右足を合わせてゴールネットを揺らした。

後半２５分にはジエゴが左足を振り抜いて、試合を決定づける３点目を記録。バク宙のゴールパフォーマンスでスタジアムを沸かせた。後半４４分には相手のハンドでＰＫを獲得。ＦＷ小松が決めて４点目を入れた。

後半追加タイムには大迫がヘディングで得点してハットトリック。スタジアムはこの日一番の大歓声に包まれた。

故障の影響などによりここまでリーグ１得点に終わっていた大迫の活躍で優勝に向けて大きな１勝を手に入れた。