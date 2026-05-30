森保監督が前日会見に出席

サッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップに向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦する。

試合前日の30日に国立競技場で前日会見が行われ、森保一監督が出席。「W杯に向けて最高の準備になる試合ができる」とアイスランド戦に向けて意気込んだ。

日本代表は31日にアイスランド代表との壮行試合を行い、6月2日に日本から事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイに移動し現地でトレーニングを行う。6月15日のオランダ戦に向けて準備を進めていく。

そのなかで、森保監督は負傷の影響で実戦からしばらく遠ざかっている主将のMF遠藤航（リバプール）について、「彼はスタメンとして起用します」と明言。アイスランド戦の位置付けについて「（選手の負傷、欠場など）様々なことが起きていますので、チーム全体のコンディションを上げるために明日の試合、大きな目的として試合に挑みたいと思っています」と説明した。

そして、アイスランド戦までの帯同となるDF吉田麻也（LAギャラクシー）のスタメン起用も明言。「前半の10分くらいかと思いますが、プレーをしてもらって、そこから彼を送り出したいなと思っています」と起用時間も明かした。W杯前の貴重な時間における吉田の招集、起用について「賛否があると思いますが」と前置きしながら、「このタイミングだからこそ、みんなにいろんなものに伝わって、W杯で勝つことにつながると思った」と今回の機会を設けた経緯や思いを自ら話した。（FOOTBALL ZONE編集部）