元小結・北勝富士で大山親方の引退相撲が３０日、東京・両国国技館で行われ、横綱・大の里（二所ノ関）が断髪式でハサミを入れた。大の里の本名は中村泰輝で、日体大の先輩の元北勝富士は中村大輝（ともに、なかむら・だいき）。「一度も対戦しなかったけれど、同姓同名。昔からアマ相撲で強かったこともあって、憧れ。寂しさもある」と感慨深げだった。

大の里は左肩腱板（けんばん）損傷で夏場所を全休。名古屋場所へ向け「しっかり準備する。あとは実戦。少し離れているのでそれに向けて準備する」と話した。６月のパリ公演は出場するという。

京都・伏見工高（現京都工学院）ラグビー部元監督で、泣き虫先生こと山口良治さんが２９日に８３歳で亡くなった。大の里は、モデルとなったドラマを大切にしている。「ネットニュースで（訃報を）見た。悲しい。これまで山口さんの生き方そして生きざまを見てきた。日本のスポーツ界に影響を与えた方。『信は力なり』という言葉を大事にしたい」。日体大の先輩でもある山口さんの名言を胸に復活を遂げる。