佐久間宣行×平子祐希、郡山市で4週連続！ 福島中央テレビ「サクマ＆ピース」

記事ポイント 福島中央テレビが「サクマ＆ピース」シーズン6の制作を発表2026年7月19日（日）から4週連続、福島県郡山市が舞台放送後はTVerで配信予定 福島中央テレビが「サクマ＆ピース」シーズン6の制作を発表2026年7月19日（日）から4週連続、福島県郡山市が舞台放送後はTVerで配信予定

福島県いわき市出身のテレビプロデューサー佐久間宣行と、アルコ＆ピースの平子祐希が福島を舞台に地元の魅力を発信するバラエティ番組「サクマ＆ピース」が、シーズン6として帰ってきます。

福島中央テレビが2026年5月27日にシーズン6の制作を正式発表しました。

今回の舞台は福島県郡山市で、2026年7月19日（日）から4週連続で放送されます。

福島中央テレビ「サクマ＆ピース」





番組名：サクマ＆ピース シーズン6放送日時：2026年7月19日（日）〜4週連続 13：00〜13：30（予定）放送地域：福島県内配信：各話放送終了直後よりTVerで配信予定出演：佐久間宣行、平子祐希（アルコ＆ピース）制作：株式会社福島中央テレビ番組公式X：@SakumaAndPeace

「サクマ＆ピース」は、2021年にスタートしたバラエティ番組です。

福島県いわき市出身の佐久間宣行と平子祐希が、故郷が誇るヒトやモノを全国にプロデュースするという企画で、シーズン5まで計20回放送されてきています。

2026年3月には楢葉町を舞台にした初のゴールデン特番「サクマ＆ピース ゴールデンin楢葉町」も福島県内で放送されています。

シーズン6の舞台は福島県郡山市で、全国に展開する外食チェーンの心臓部への潜入や、日本一・世界一の達人たちが登場するなど、これまでのシリーズ以上に多彩なコンテンツが予定されています。

佐久間宣行と平子祐希は2026年5月27日のロケ途中に福島中央テレビを訪れ、情報番組「ゴジてれChu！」に生出演してシーズン6の放送を発表しました。

番組の見どころ

佐久間宣行とアルコ＆ピースの平子祐希は、いずれも高校卒業後に福島を離れて活躍してきた二人です。

「愛ある地元いじり」をコンセプトに、福島が誇る人やモノと出会い、それを全国へ広める「街ぶらバラエティ」として展開してきたシリーズの第6弾となります。

今回の郡山市編では、全国展開する外食チェーンの製造・運営の現場への潜入取材や、各分野の日本一・世界一の達人との交流が盛り込まれる内容となっています。

放送は毎週日曜13：00〜13：30（予定）の30分枠で、各話の放送終了直後よりTVerでの配信も予定されているため、福島県外の視聴者も番組を楽しめます。

放送・配信情報

「サクマ＆ピース」シーズン6は2026年7月19日（日）から4週連続で放送されます。

福島中央テレビでの地上波放送（福島県内）に加え、民放公式テレビポータルサイト「TVer」での配信が各話放送終了直後から行われる予定です。

番組の最新情報は番組公式X（@SakumaAndPeace）および番組WEBサイトで案内されます。

2021年のスタートから5シーズン・計20回にわたって放送を重ねてきた「サクピー」が、約4カ月ぶりに新シーズンとして登場します。

郡山市の知られざる魅力を二人がどのようにプロデュースするか、シリーズファンはもちろん初めての視聴者にも楽しめる内容となっています。

福島中央テレビ「サクマ＆ピース」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「サクマ＆ピース」シーズン6はいつ、何曜日に放送されますか？

A. 2026年7月19日（日）から毎週日曜日、13：00〜13：30（予定）の時間帯で4週連続放送されます。

放送地域は福島県内となっています。

Q. 福島県外でも「サクマ＆ピース」シーズン6を視聴できますか？

A. 各話の放送終了直後より、民放公式テレビポータルサイト「TVer」での配信が予定されています。

詳細な配信条件は番組公式サイトまたは番組公式X（@SakumaAndPeace）に掲載されます。

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