観世流銕仙会が「天鼓」と「小鍛冶」を上演！ 川崎能楽堂「第138回川崎市定期能＜観世流銕仙会＞」

記事ポイント 川崎能楽堂が2026年に開館40周年を迎え、「つなぐ聲」をテーマに7月20日（月・祝）公演を開催します観世流銕仙会による能「天鼓」「小鍛冶 白頭」の2演目に加え、仕舞・狂言も上演されます公演前の7月5日（日）には、出演者・鵜澤光氏による事前講座も実施されます 川崎能楽堂が2026年に開館40周年を迎え、「つなぐ聲」をテーマに7月20日（月・祝）公演を開催します観世流銕仙会による能「天鼓」「小鍛冶 白頭」の2演目に加え、仕舞・狂言も上演されます公演前の7月5日（日）には、出演者・鵜澤光氏による事前講座も実施されます

神奈川県川崎市に構える川崎能楽堂が、2026年に開館40周年の節目を迎えます。

記念の年を飾る演目として、観世流銕仙会による『第138回川崎市定期能＜観世流銕仙会＞』が2026年7月20日（月・祝）に上演されます。

能に脈々と受け継がれてきた思いや祈りを次世代へ手渡すという意味を込め、2026年度の年間テーマは「つなぐ聲（こえ）」に設定されています。

川崎能楽堂「第138回川崎市定期能＜観世流銕仙会＞」





公演日：2026年7月20日（月・祝）第1部：13：00開場／13：30開演第2部：16：00開場／16：30開演会場：川崎能楽堂（神奈川県川崎市川崎区日進町1-37）チケット発売：2026年6月1日（月）10：00〜 カンフェティにて販売正面席：5,000円／脇正面・中正面席：4,500円／U25（脇正面・中正面席のみ）：3,000円（全席指定・税込）

7月公演では第1部と第2部の2部構成で、仕舞・能・狂言の多彩な演目が上演されます。

第1部は仕舞「半蔀」（谷本健吾）と仕舞「船弁慶」（長山桂三）に続き、能「天鼓」（観世銕之丞・鵜澤光）が披露されます。

天から授けられた鼓の音に宿る神秘を題材にした演目です。

第2部は野村万蔵による狂言「茶壺」のあと、刀鍛冶の名工・三条宗近の神話を題材にした能「小鍛冶 白頭」（鵜澤久）で締めくくられます。

出演者：鵜澤光（うざわひかる）

観世流シテ方能楽師の鵜澤光は、祖父・鵜澤雅、母・鵜澤久、そして九世観世銕之丞に師事し、3歳で初舞台「老松」、13歳で初シテ「猩々」を踏みます。

「石橋」「猩々乱」「道成寺」など多数の演能を重ね、令和2年には重要無形文化財総合指定を受けています。

大学での講演、海外公演、一般の能楽愛好者へのレッスンなど幅広い活動を続けている能楽師です。

7月5日（日）開催：公演前事前講座

公演本番に先立ち、7月5日（日）には事前講座が開催されます。

公演出演者である鵜澤光が、能の味わい方と7月上演演目の読み解きを解説します。

申し込みはMicrosoft Formsを通じて受け付けています。

川崎能楽堂 開館40周年について

川崎能楽堂は神奈川県川崎市川崎区に位置し、2026年に開館40周年を迎えます。

時代や生死の隔たりを超えて受け継がれてきた思いや祈りを、次の世代へと手渡すことを2026年度の活動の軸に据えており、「つなぐ聲」をテーマとした演目が一年を通じて展開されています。

チケットは2026年6月1日（月）10：00からカンフェティにて発売が始まります。

25歳以下を対象にしたU25席（3,000円）も設定されており、若い世代が能楽に触れる機会が用意されています。

開館40周年という記念の節目に、観世流銕仙会の演者たちが古典の「聲」を舞台で響かせます。

川崎能楽堂「第138回川崎市定期能＜観世流銕仙会＞」の紹介でした。

よくある質問

Q. 第1部と第2部は別々に購入できますか？

A. チケットの部別販売については、カンフェティの公演ページに詳細が掲載されます。

公演概要では第1部・第2部それぞれに開場・開演時刻が設定されており、正面席5,000円・脇正面中正面席4,500円の料金体系で全席指定となっています。

Q. 事前講座はどのように申し込めますか？

A. 7月5日（日）開催の事前講座は、Microsoftフォームを通じて申し込みを受け付けています。

申し込み先URLは川崎能楽堂の公式サイトに掲載されています。

Q. U25チケットの対象年齢と購入条件は何ですか？

A. U25チケットは25歳以下を対象とした割引席で、価格は3,000円（税込）です。

座席は脇正面・中正面席のみが対象となっています。

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