「THE BATMAN」などで知られる俳優のロバート・パティンソンと婚約中の女優で歌手のスキ・ウォーターハウスが、2024年3月に長女が誕生して以降、関係が「新しいもの」に変化したと明かした。



【写真】出産しても婚約者？ スキ・ウォーターハウスとロバート・パティンソン

スキはバラエティの取材に対し、初めての出産後に内面的な葛藤を抱えていたと告白。「自分が正しいことをしているのか分からなくて、心の中はかなり揺れていたわ。出産直後のホルモンは本当に強烈」と振り返った。



一方で関係の変化について、「自信を取り戻した感覚もあったし、パートナーとの関係も…戻ったと言いたくはないけど。でも、これは新しい関係なの。昔の関係は一度リセットされて、新しく築き直す感じ。『私たちはこれを乗り越えた』って、その美しさを祝っている」と語った。



また、娘の生活を極力プライベートに保つ理由について、「できるだけ私生活を守ることは可能だと思う。安全のために、街中で子どもが認識されるのは避けたい」と説明。「将来すごくクールな科学者になりたいと思うかもしれない。20年後に公の場に出たいかどうかは分かるでしょう」としつつ、「でも残念ながら、とても演劇的な子なの」と笑いまじりに語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）